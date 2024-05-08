Горят два дома и хозпостройки: сильнейший пожар тушат огнеборцы в Алапаевске

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В Алапаевске на улице Бочкарева спасатели тушат сильнейшее возгорание, пламя быстро распространяется и уже охватило площадь 400 кв. м., есть пострадавшие, сообщает МЧС Свердловской области.
Как пишут местные паблики, сначала вспыхнул жилой частный дом, однако из-за ветра пламя быстро перекинулось на соседнее строение, а также хозяйственные постройки.
Напомним, что в 2023 году сильный пожар уничтожил поселок Сосьва в Свердловской области.