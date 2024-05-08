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Updated Сегодня, 14:40

В Алапаевске горят два дома и несколько построек

Горят два дома и хозпостройки: сильнейший пожар тушат огнеборцы в Алапаевске

8 мая 2024, 14:38
Фото: Е1

В Алапаевске горят два дома и несколько построек

В Алапаевске пожар начался в жилом доме, а затем пламя стремительно перекинулось на соседние строения. Пострадали люди.

В Алапаевске на улице Бочкарева спасатели тушат сильнейшее возгорание, пламя быстро распространяется и уже охватило площадь 400 кв. м., есть пострадавшие, сообщает МЧС Свердловской области.

Как пишут местные паблики, сначала вспыхнул жилой частный дом, однако из-за ветра пламя быстро перекинулось на соседнее строение, а также хозяйственные постройки.

Напомним, что в 2023 году сильный пожар уничтожил поселок Сосьва в Свердловской области.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Алапаевск#Пожар#Частный дом#Спасатели#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#МЧС#Постройки
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