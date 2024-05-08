Инспекторы пять дней будут ловить пьяных водителей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
За пьяное нахождение за рулем им грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение удостоверения на два года. Если автомобилист пойман пьяным за рулем повторно, то ему грозит уже уголовная ответственность.
За езду без прав гражданам грозит арест на 15 суток, отметили в МВД России «Нижнетагильское». Такие рейды проводятся регулярно.
Ранее был опубликован график, когда в Нижнем Тагиле будут ловить нарушителей противопожарного режима.