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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Инспекторы пять дней будут ловить пьяных водителей в Нижнем Тагиле

Инспекторы пять дней будут ловить пьяных водителей в Нижнем Тагиле

8 мая 2024, 12:31
Фото: 1MI
С 8 мая по 12 мая в Нижнем Тагиле пройдут рейды по выявлению пьяных и бесправных автолюбителей.

За пьяное нахождение за рулем им грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение удостоверения на два года. Если автомобилист пойман пьяным за рулем повторно, то ему грозит уже уголовная ответственность.

За езду без прав гражданам грозит арест на 15 суток, отметили в МВД России «Нижнетагильское». Такие рейды проводятся регулярно.

Ранее был опубликован график, когда в Нижнем Тагиле будут ловить нарушителей противопожарного режима.

#Дарья Сорокина#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Штраф#Уголовная ответственность#Арест#Лишение прав#Рейды#Екатеринбург#Пьяные водители
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