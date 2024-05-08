Магнитная буря, акция памяти, разграбленная могила и хорошая музыка в Тагиле

В День Победы жителей Нижнего Тагила ждет не только плохая погода: город накроет сильная магнитная буря вместе с облаками березовой пыльцы. Метеозависимым тагильчанам медики рекомендуют заранее принять необходимые лекарства. Меры предосторожности не помешают и аллергикам, которые хотят поучаствовать в торжественных мероприятиях: концентрация пыльцы достигнет уровня в пять баллов как раз в момент прохождения торжественного парада.