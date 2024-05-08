Магнитная буря, акция памяти, разграбленная могила и хорошая музыка в Тагиле

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Published Сегодня, 17:32
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В День Победы жителей Нижнего Тагила ждет не только плохая погода: город накроет сильная магнитная буря вместе с облаками березовой пыльцы. Метеозависимым тагильчанам медики рекомендуют заранее принять необходимые лекарства. Меры предосторожности не помешают и аллергикам, которые хотят поучаствовать в торжественных мероприятиях: концентрация пыльцы достигнет уровня в пять баллов как раз в момент прохождения торжественного парада.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев почтил память павших в Великой Отечественной войне бойцов в рамках акции к Дню Победы. Торжественное мероприятие с возложением цветов прошло на площади Трудовой доблести. Тагильский градоначальник напомнил собравшимся, что при участии оборонных предприятий Нижнего Тагила, которые бесперебойно обеспечивали фронт техникой, стала возможна победа над фашистской Германией.
В Горноуральском вандалы поглумились над могилой погибшего бойца СВО: неизвестные украли флаг и цветы. Об этом сообщила вдова погибшего Альфреда Юнусова, которого похоронили 15 февраля. Поступок злоумышленников вызвал широкий общественный резонанс и возмущение в социальных сетях.
Летом в Нижнем Тагиле с концертной программой выступит Уральский академический филармонический оркестр. Прозвучат произведения корифеев русской классической музыки — Глинки, Бородина, Амирова и других. Солистка — скрипачка Александра Зиганшина.
МУП «Тагилдорстрой» намусорил на берегу Черноисточинского пруда, одного из тагильских водохранилищ. Предприятие не убрало за собой остатки пенопластовой крошки, которые, как опасается природоохранная прокуратура, могут причинить серьезный вред окружающей среде. Дорожников обязали провести уборку до 30 июня, однако директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев заверил, что чистоту предприятие наведет уже после майских праздников.