Магнитная буря и березовая пыльца накроют Нижний Тагил в День Победы

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Как выяснила редакция TagilCity.ru, концентрация пыльцы березы утром достигнет пяти баллов. Как раз в это время в центре Нижнего Тагила будет проходить торжественный парад, посвященный Дню Победы. Шествие начнется в 10.00. К вечеру 9 мая уровень пыльцы снизится до трех баллов.
Кроме того, в городе ожидаются магнитные бури до трех баллов по девятибалльной шкале. В связи этими природными явлениями аллергикам и метеозависимым тагильчанам рекомендуется заранее позаботиться о своем здоровье и принимать необходимые лекарства.
Напомним, в Свердловской области в День Победы прогнозируются ливни и шквалистый ветер до 22 метров в секунду.