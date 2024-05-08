Магнитная буря и березовая пыльца накроют Нижний Тагил в День Победы

Как выяснила редакция TagilCity.ru, концентрация пыльцы березы утром достигнет пяти баллов. Как раз в это время в центре Нижнего Тагила будет проходить торжественный парад, посвященный Дню Победы. Шествие начнется в 10.00. К вечеру 9 мая уровень пыльцы снизится до трех баллов.