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Магнитная буря и березовая пыльца накроют Нижний Тагил в День Победы

Магнитная буря и березовая пыльца накроют Нижний Тагил в День Победы

8 мая 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney
9 мая в Нижнем Тагиле, в День Победы, синоптики обещают магнитную бурю и экстремальную концентрацию березовой пыльцы.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, концентрация пыльцы березы утром достигнет пяти баллов. Как раз в это время в центре Нижнего Тагила будет проходить торжественный парад, посвященный Дню Победы. Шествие начнется в 10.00. К вечеру 9 мая уровень пыльцы снизится до трех баллов.

Кроме того, в городе ожидаются магнитные бури до трех баллов по девятибалльной шкале. В связи этими природными явлениями аллергикам и метеозависимым тагильчанам рекомендуется заранее позаботиться о своем здоровье и принимать необходимые лекарства.

Напомним, в Свердловской области в День Победы прогнозируются ливни и шквалистый ветер до 22 метров в секунду.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Погода#Магнитная буря#День Победы#Синоптики#Природа#Екатеринбург#9 Мая#Пыльца
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