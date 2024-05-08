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Молодые люди в Екатеринбурге с битой и камнями нападали на людей

Молодые люди в Екатеринбурге с битой и камнями нападали на людей

8 мая 2024, 05:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге двое молодых людей вооружилась битой и камнями и нападала на прохожих. Это случилось в районе Уралмаша.

По словам очевидца, молодые люди набрасывались на прохожих, а также опрокидывали урны, водосточные трубы и пытались повредить стекла, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Также хулиганы ударили юношу, ехавшего на самокате, и хотели избить мужчину, который гулял со своей женой и маленьким ребенком в коляске.

За него решил вступиться один из прохожих. Ему злоумышленники бросили камни в голову и, пнув автомобиль, убежали, а через некоторое время приставали к школьнику.

Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле на пожилую женщину напал агрессивный мужчина и ударил ее.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нападение#ЧП#Агрессия#Очевидцы#Прохожие#Молодые люди#Камни#18+#Екатеринбург#Бита#Хулиганы#Инцидент
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