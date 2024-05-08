Молодые люди в Екатеринбурге с битой и камнями нападали на людей

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
По словам очевидца, молодые люди набрасывались на прохожих, а также опрокидывали урны, водосточные трубы и пытались повредить стекла, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Также хулиганы ударили юношу, ехавшего на самокате, и хотели избить мужчину, который гулял со своей женой и маленьким ребенком в коляске.
За него решил вступиться один из прохожих. Ему злоумышленники бросили камни в голову и, пнув автомобиль, убежали, а через некоторое время приставали к школьнику.
Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле на пожилую женщину напал агрессивный мужчина и ударил ее.