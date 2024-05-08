«Мы помним». Акция памяти прошла на площади Трудовой доблести в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Почтение памяти трудившихся в тылу, а также погибших во время Великой Отечественной войны тагильчан уже по традиции 8 мая прошло у центральной городской стелы «Город трудовой доблести».
В преддверии великого и священного для нашей страны праздника мы всегда вспоминаем ветеранов и тружеников тыла. Каждый год мы возлагаем цветы к городским мемориалам. В дань уважения к поколению, которое работало в нашем городе в годы ВОВ, мы благодарим всех причастных к победе. Тагильчане самоотверженно производили танки, снаряды, металл. Низкий им поклон. Мы помним, мы гордимся, — прокомментировал памятную акцию глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Отметим, благодаря усилиям заводчан Нижнего Тагила Советский Союз сумел обойти по численности бронетехники страну противника. Городские предприятия в годы войны дали более 4 тысяч тонн чугуна, 900 тысяч тонн стали, 500 тысяч тонн металлопроката, что позволило наладить бесперебойное производство танков и самолетов.
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