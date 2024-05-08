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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев почтил память павших в годы ВОВ тагильчан

«Мы помним». Акция памяти прошла на площади Трудовой доблести в Нижнем Тагиле

8 мая 2024, 09:57
Фото: tagilcity.ru

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев почтил память павших в годы ВОВ тагильчан

Патриотическая акция, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла 8 мая в Нижнем Тагиле. Память ветеранов войны и тружеников тыла почтили возложением цветов у стелы на площади Трудовой доблести.

Почтение памяти трудившихся в тылу, а также погибших во время Великой Отечественной войны тагильчан уже по традиции 8 мая прошло у центральной городской стелы «Город трудовой доблести».

В преддверии великого и священного для нашей страны праздника мы всегда вспоминаем ветеранов и тружеников тыла. Каждый год мы возлагаем цветы к городским мемориалам. В дань уважения к поколению, которое работало в нашем городе в годы ВОВ, мы благодарим всех причастных к победе. Тагильчане самоотверженно производили танки, снаряды, металл. Низкий им поклон. Мы помним, мы гордимся, — прокомментировал памятную акцию глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.
Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.
Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.
Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.
Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.
Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.
Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.
Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.
Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.
Возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле 8 мая 2024 года.
Фото: tagilcity.ru

Отметим, благодаря усилиям заводчан Нижнего Тагила Советский Союз сумел обойти по численности бронетехники страну противника. Городские предприятия в годы войны дали более 4 тысяч тонн чугуна, 900 тысяч тонн стали, 500 тысяч тонн металлопроката, что позволило наладить бесперебойное производство танков и самолетов.

Ранее TagilCity.ru сообщал о проведении на театральной площади репетиции парада Победы.

Музыканты, техника и военные: в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы
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