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На Пасху жители Екатеринбурга купили более 300 килограммов куличей в Яндекс Лавке

На Пасху жители Екатеринбурга купили более 300 килограммов куличей в Яндекс Лавке

8 мая 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney
Пятого мая 2024 года, в день празднования Пасхи, в Екатеринбурге купили 310 килограммов куличей. Наибольшей популярностью среди покупателей сервиса пользовались классический кулич с изюмом, творожные куличи, а также куличи с шоколадом.

Более того, среди горожан в этот день вырос спрос и на продукты питания для приготовления традиционных пасхальных блюд. В частности, творог и яйца пользователи заказывали в 1,5 раза чаще, чем в аналогичный день в прошлом году.

Среди самых популярных добавок — изюм, миндаль, фундук, а также цукаты из ананаса и папайи. В качестве украшений горожане чаще всего использовали кондитерскую посыпку разных цветов, белую глазурь и пищевой бисер. Наиболее популярными цветами, в которые екатеринбуржцы красили пасхальные яйца, стали красный, желтый, синий и зеленый.

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