На Пасху жители Екатеринбурга купили более 300 килограммов куличей в Яндекс Лавке

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Более того, среди горожан в этот день вырос спрос и на продукты питания для приготовления традиционных пасхальных блюд. В частности, творог и яйца пользователи заказывали в 1,5 раза чаще, чем в аналогичный день в прошлом году.
Среди самых популярных добавок — изюм, миндаль, фундук, а также цукаты из ананаса и папайи. В качестве украшений горожане чаще всего использовали кондитерскую посыпку разных цветов, белую глазурь и пищевой бисер. Наиболее популярными цветами, в которые екатеринбуржцы красили пасхальные яйца, стали красный, желтый, синий и зеленый.