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Наркоман выпал из окна в Екатеринбурге

Наркоман выпал из окна в Екатеринбурге

8 мая 2024, 03:17
Фото: 1MI
Мужчина в Екатеринбурге выпал из окна многоэтажки. Инцидент произошел в Академическом районе.

В момент падения екатеринбуржец находился под воздействием запрещенных веществ, пишет Е1.

К месту происшествия приехали сотрудники экстренных служб. Пострадавший остался жив, его увезли в больницу. Подробности ЧП в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в Екатеринбурге выпал из окна 22-летний молодой человек, который пришел смотреть квартиру для аренды.

По словам его матери, он был замкнутым, около полугода не работал и сидел дома. Денег на аренду квартиры у него не было.

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