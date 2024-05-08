Наркоман выпал из окна в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
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Updated Сегодня, 03:19
В момент падения екатеринбуржец находился под воздействием запрещенных веществ, пишет Е1.
К месту происшествия приехали сотрудники экстренных служб. Пострадавший остался жив, его увезли в больницу. Подробности ЧП в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в Екатеринбурге выпал из окна 22-летний молодой человек, который пришел смотреть квартиру для аренды.
По словам его матери, он был замкнутым, около полугода не работал и сидел дома. Денег на аренду квартиры у него не было.