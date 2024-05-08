Нелегальную тлеющую свалку на ВИЗе в Екатеринбурге проверит СК

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Свердловские следователи проверят сведения о несанкционированной свалке в районе ВИЗа в уральской столице, сообщает пресс-служба ведомства.
Полигон в Верх-Исетском районе представляет опасность для окружающей среды: рядом находится питьевой родник, из которого местные жители берут чистую воду. Кроме того, на свалке неизвестные регулярно сжигают мусор и нарушают противопожарный режим. Местные жители неоднократно писали жалобы в различные ведомства.
В Нижнем Тагиле в течение 2024 года также будут бороться с нелегальными свалками: всего коммунальщики уберут 25 незаконных полигонов, отравляющих природу.