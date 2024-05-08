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СК проверит нелегальную свалку на ВИЗе в Екатеринбурге, где постоянно жгут мусор

Нелегальную тлеющую свалку на ВИЗе в Екатеринбурге проверит СК

8 мая 2024, 08:06
Фото: 1MI

СК проверит нелегальную свалку на ВИЗе в Екатеринбурге, где постоянно жгут мусор

Несанкционированный мусорный полигон в Верх-Исетском районе загрязняет местный родник, также здесь постоянно сжигают мусор.

Свердловские следователи проверят сведения о несанкционированной свалке в районе ВИЗа в уральской столице, сообщает пресс-служба ведомства.

Полигон в Верх-Исетском районе представляет опасность для окружающей среды: рядом находится питьевой родник, из которого местные жители берут чистую воду. Кроме того, на свалке неизвестные регулярно сжигают мусор и нарушают противопожарный режим. Местные жители неоднократно писали жалобы в различные ведомства.

В Нижнем Тагиле в течение 2024 года также будут бороться с нелегальными свалками: всего коммунальщики уберут 25 незаконных полигонов, отравляющих природу.

В Среднеуральске ликвидировали незаконную свалку
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Экология#Проверка#Мусор#Природа#СК РФ#Екатеринбург#Свалка
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