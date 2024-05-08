Нелегальную тлеющую свалку на ВИЗе в Екатеринбурге проверит СК

Полигон в Верх-Исетском районе представляет опасность для окружающей среды: рядом находится питьевой родник, из которого местные жители берут чистую воду. Кроме того, на свалке неизвестные регулярно сжигают мусор и нарушают противопожарный режим. Местные жители неоднократно писали жалобы в различные ведомства.