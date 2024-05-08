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Бастрыкин поручил проверить свалку в Екатеринбурге

Незаконной свалкой в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

8 мая 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney

Бастрыкин поручил проверить свалку в Екатеринбурге

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию в о незаконной свалке в лесном массиве Верх-Исетского района в Екатеринбурге.

Информацию о свалке глава Следственного комитета узнал из СМИ. Подготовить доклад и отчитаться о проделанной работе должен будет и. о. главы регионального СК Константин Мирошниченко.

Ранее сообщалось, что на незаконной свалке сжигаются остатки домов и прочий мусор. Там игнорируется противопожарный режим, писал «Мэш». В мэрии активистам отметили, что свалка не согласована. Тогда общественники пожаловались в прокуратуру.

Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 11-летней девочки в больнице в Екатеринбурге.

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