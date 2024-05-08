Незаконной свалкой в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Информацию о свалке глава Следственного комитета узнал из СМИ. Подготовить доклад и отчитаться о проделанной работе должен будет и. о. главы регионального СК Константин Мирошниченко.
Ранее сообщалось, что на незаконной свалке сжигаются остатки домов и прочий мусор. Там игнорируется противопожарный режим, писал «Мэш». В мэрии активистам отметили, что свалка не согласована. Тогда общественники пожаловались в прокуратуру.
Ранее Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 11-летней девочки в больнице в Екатеринбурге.