Незаконной свалкой в Екатеринбурге заинтересовался Бастрыкин

Ранее сообщалось, что на незаконной свалке сжигаются остатки домов и прочий мусор. Там игнорируется противопожарный режим, писал «Мэш». В мэрии активистам отметили, что свалка не согласована. Тогда общественники пожаловались в прокуратуру.