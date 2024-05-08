Оборот розничной торговли в Свердловской области вырос на 10,2%

За первые три месяца 2024 года было продано товаров питания, напитков и табачных изделий на сумму 167,9 миллиарда рублей, что превышает показатель прошлого года на 7,2%. Непродовольственные товары были реализованы на сумму 209,1 миллиарда рублей, что на 8,2% больше, чем в прошлом году. Объем оказанных населению платных услуг увеличился на 8,2% и достиг 147,2 миллиарда рублей. В то же время, оборот оптовой торговли в регионе сократился до 1,03 триллиона рублей, что на 20,2% ниже прошлогоднего уровня, пишет ИА «УралПолит.ru».