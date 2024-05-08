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Огромная пробка образовалась на ЕКАД

Огромная пробка образовалась на ЕКАД

8 мая 2024, 07:55
Фото: 1MI
На 42 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги наблюдается пробка. Машины стоят из-за сломанного автомобиля «Ока».

Автомобилисты сообщают, что «застряли» на дороге уже на более чем час. Затор наблюдается недалеко от Серовского тракта, пишет Е1.

Движение осложнено в обе стороны, — пожаловался один из водителей.

Екатеринбуржцы утверждают, что пробка растянута на пять километров в двух направлениях. Осложняет обстановку то, что в пробке много грузовиков.

На место прибыли представители ГИБДД, которые получили информацию о сломанной машине, однако на месте эти данные не подтвердились.

Недавно, 7 мая, в огромной пробке из-за репетиции парада Победы застрял мэр Екатеринбурга.

Екатеринбург встал в 9-балльных пробках из-за репетиция парада Победы
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#Дарья Сорокина#Транспорт#ГИБДД#Автомобиль#Пробка#Движение#ЕКАД#Ока#Екатеринбург
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