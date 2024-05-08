Огромная пробка образовалась на ЕКАД

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Автомобилисты сообщают, что «застряли» на дороге уже на более чем час. Затор наблюдается недалеко от Серовского тракта, пишет Е1.
Движение осложнено в обе стороны, — пожаловался один из водителей.
Екатеринбуржцы утверждают, что пробка растянута на пять километров в двух направлениях. Осложняет обстановку то, что в пробке много грузовиков.
На место прибыли представители ГИБДД, которые получили информацию о сломанной машине, однако на месте эти данные не подтвердились.
Недавно, 7 мая, в огромной пробке из-за репетиции парада Победы застрял мэр Екатеринбурга.