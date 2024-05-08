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Updated Сегодня, 13:24

Остатки завода завалили экскаватор во время сноса под Екатеринбургом

Остатки завода завалили экскаватор во время сноса под Екатеринбургом

8 мая 2024, 13:22
Фото: 1MI
В Арамиле остатки завода обрушились во время сноса. Они упали на экскаватор.

Данный завод сносят с начала года. Житель Арамиля, живущий поблизости к месту сноса утверждает, что экскаватор полностью оказался под завалами, пишет Е1.

Такой грохот был! Водителя вытащили, ходит перебинтованный, — поделился местный житель Иван.

Иван утверждает, что водителю экскаватора незначительно поцарапало голову. Об этом ему рассказали другие рабочие.

По данным спасателей, они прибыли на место, где выяснили, что аварийные работы там не требуются. Также в МЧС заявили, что никто не пострадал.

Напомним, что недавно машинист чуть не погиб во время обвала шахты под Североуральском.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Спасатели#Экскаватор#Рабочие#Снос#Екатеринбург#МЧС
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