Отключенные светофоры и пробки: ураганный ветер понялся в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле накануне 9 мая перестали работать светофоры на выезде из города

Вечером 8 мая 2024 года в Нижнем Тагиле поднялся очень сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду. Автомобилисты предположили, что именно в связи с этим перестали работать несколько светофоров на выезде из города.