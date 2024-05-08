Отключенные светофоры и пробки: ураганный ветер понялся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
По словам Алексея, подписчика редакции TagilCity.ru, были обесточены светофоры возле Ленты, где круговое движение, и на перекрестке Садоводов — Свердловское шоссе.
Поехал на дачу, в центре города светофоры, которые висят на штангах горизонтальных над дорогой, сильно шатает. Я думал, что вообще на меня упадет, его болтает во все стороны. Даже страшно, порывы ветра такие, — поделился тагильчанин.
Он отметил, что движение на Южном въезде затруднено из-за неработающих светофоров. Машины стоят в пробке. Приехали сотрудники Госавтоинспекции, чтобы регулировать потоки.
В саду уже начали свет отключать, провода обрывает видимо. Скорее всего, по этой же причине и светофоры не работают, — предположил автомобилист.
В Центре организации дорожного движения сообщили, что неполадки связаны с аварийным отключением электроэнергии. По данным на 19.30, не работают светофорные объекты на улице Фестивальная — ЖД переезд, улице Садоводов — Свердловское шоссе, Свердловское шоссе — питомник Горзеленхоза и Свердловское шоссе — автосалон Renault.
Напомним, 9 мая, в День Победы в Свердловской области прогнозируются проливные дожди и ураганный ветер до 22 метров в секунду.