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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Вечером 8 мая перестали работать светофоры на выезде из Нижнего Тагила

Отключенные светофоры и пробки: ураганный ветер понялся в Нижнем Тагиле

8 мая 2024, 14:55
Фото: tagilcity.ru
Вечером 8 мая перестали работать светофоры на выезде из Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле накануне 9 мая перестали работать светофоры на выезде из города

Вечером 8 мая 2024 года в Нижнем Тагиле поднялся очень сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду. Автомобилисты предположили, что именно в связи с этим перестали работать несколько светофоров на выезде из города.

По словам Алексея, подписчика редакции TagilCity.ru, были обесточены светофоры возле Ленты, где круговое движение, и на перекрестке Садоводов — Свердловское шоссе.

Поехал на дачу, в центре города светофоры, которые висят на штангах горизонтальных над дорогой, сильно шатает. Я думал, что вообще на меня упадет, его болтает во все стороны. Даже страшно, порывы ветра такие, — поделился тагильчанин.

Он отметил, что движение на Южном въезде затруднено из-за неработающих светофоров. Машины стоят в пробке. Приехали сотрудники Госавтоинспекции, чтобы регулировать потоки.

В саду уже начали свет отключать, провода обрывает видимо. Скорее всего, по этой же причине и светофоры не работают,  — предположил автомобилист.

В Центре организации дорожного движения сообщили, что неполадки связаны с аварийным отключением электроэнергии. По данным на 19.30, не работают светофорные объекты на улице Фестивальная — ЖД переезд, улице Садоводов — Свердловское шоссе, Свердловское шоссе — питомник Горзеленхоза и Свердловское шоссе — автосалон Renault.

Напомним, 9 мая, в День Победы в Свердловской области прогнозируются проливные дожди и ураганный ветер до 22 метров в секунду.

Ураганный ветер приближается к Свердловской области
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