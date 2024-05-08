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Вандалы разорили могилу погибшего на СВО солдата на Урале

Погиб, защищая всех: вандалы похитили цветы и флаг с могилы бойца СВО в Горноуральском

8 мая 2024, 08:58
Фото: группа «Администрация ГГО»

Вандалы разорили могилу погибшего на СВО солдата на Урале

В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом неизвестные похитили с могилы погибшего бойца СВО цветы и российский флаг. О произошедшем сообщила вдова военнослужащего.

Разоренную могилу обнаружили родные, посетив кладбище в селе Лая, был похоронен Альфред Юнусов.

Сегодня пришли на кладбище на могилу к мужу, который погиб на Украине, защищая всех. Были украдены цветы и российский флаг, — рассказала вдова военного Надежда.

Надежда рассказала, что злоумышленники не тронули «саперский флаг» — флаг инженерных войск России.

Произошедшее возмутило не только родных погибшего, но и других пользователей социальных сетей.

Фото: Надежда Юнусова

Прощание с Альфредом Юнусовым прошло в Горноуральском центре культуры 15 февраля 2024 года. Мужчине, погибшему при исполнении долга в ходе спецоперации на Украине, было 44 года. До подписания контракта он работал на ВГОКе крепильщиком на шахте «Магнетитовая». Альфред Юнусов после срочной службы в вооруженных силах РФ и получения специальности служил командиром инженерного саперного отделения. На территории ДНР свердловчанин нес службу в звании старшего сержанта. 1 февраля он погиб во время обстрела, получив несовместимое с жизнью ранение. У военного осталась большая семья — жена, дети, внуки.

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