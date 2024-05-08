Природоохранный прокурор подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за остатков пенопласта

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Природоохранный прокурор Григорий Битюков сообщил о том, что «Тагилдорстрой» с 30 мая 2023 года и по настоящее время допускает загрязнение прибрежной зоны, которая входит в особо охраняемую природную территорию областного значения.
12 апреля текущего года на этом месте побывали специалисты различных ведомств во главе с природоохранной прокуратурой. Комиссия установила, что на территории до сих пор разбросаны куски пенопласта и его фрагменты в виде мелкой пенополистироловой скорлупы. Это является нарушением правил охраны и использования природных ресурсов ООПТ.
Таким образом, выявленные в ходе осмотра, проведенного 12 апреля, следы пенопластовой крошки с присутствием фрагментов пенопластовых блоков, требуют принятия неотложных мер, направленных на устранение нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, путем проведения дополнительных работ, направленных на сбор и вывоз отходов производства и потребления с загрязненного участка местности, и последующей их утилизации, — сообщил общественникам природоохранный прокурор Григорий Битюков в официальном ответе.
Вместе с этим представитель надзорного ведомства пояснил, что, поскольку до сих пор территория не была убрана от мусора, природоохранная прокуратура направила исковое заявление в Ленинский районный суд. Так, ответственное за загрязнение предприятие хотят обязать убрать остатки мусора до 30 июня.
В беседе с корреспондентом TagilCity.ru директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев пояснил, что предприятие займется уборкой ООПТ после майских праздников.
Мы ведь все убирали. Видимо, где-то волной прибило. Убирать будем, конечно. Покупали пылесосы. Новые придут после праздников — встанем убирать, — сообщил TagilCity.ru Игорь Васильев.