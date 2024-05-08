Природоохранный прокурор подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за остатков пенопласта

12 апреля текущего года на этом месте побывали специалисты различных ведомств во главе с природоохранной прокуратурой. Комиссия установила, что на территории до сих пор разбросаны куски пенопласта и его фрагменты в виде мелкой пенополистироловой скорлупы. Это является нарушением правил охраны и использования природных ресурсов ООПТ.