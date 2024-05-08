tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Прокуратура подала в суд на «Тагилдорстрой» из-за пенопласта в Черноисточинске

Природоохранный прокурор подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за остатков пенопласта

8 мая 2024, 08:37
Фото: tagilcity.ru

Прокуратура подала в суд на «Тагилдорстрой» из-за пенопласта в Черноисточинске

Подрядчика МУП «Тагилдорстрой» хотят через суд обязать убрать остатки пенопластовой крошки, которая осталась на берегу Черноисточинского пруда — источника питьевого водоснабжения Нижнего Тагила.

Природоохранный прокурор Григорий Битюков сообщил о том, что «Тагилдорстрой» с 30 мая 2023 года и по настоящее время допускает загрязнение прибрежной зоны, которая входит в особо охраняемую природную территорию областного значения.

12 апреля текущего года на этом месте побывали специалисты различных ведомств во главе с природоохранной прокуратурой. Комиссия установила, что на территории до сих пор разбросаны куски пенопласта и его фрагменты в виде мелкой пенополистироловой скорлупы. Это является нарушением правил охраны и использования природных ресурсов ООПТ.

Таким образом, выявленные в ходе осмотра, проведенного 12 апреля, следы пенопластовой крошки с присутствием фрагментов пенопластовых блоков, требуют принятия неотложных мер, направленных на устранение нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, путем проведения дополнительных работ, направленных на сбор и вывоз отходов производства и потребления с загрязненного участка местности, и последующей их утилизации, — сообщил общественникам природоохранный прокурор Григорий Битюков в официальном ответе.
Комиссия проверила захламленный пенопластом берег Черноисточинского пруда под Тагилом
Узнать подробнее

Вместе с этим представитель надзорного ведомства пояснил, что, поскольку до сих пор территория не была убрана от мусора, природоохранная прокуратура направила исковое заявление в Ленинский районный суд. Так, ответственное за загрязнение предприятие хотят обязать убрать остатки мусора до 30 июня.

В беседе с корреспондентом TagilCity.ru директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев пояснил, что предприятие займется уборкой ООПТ после майских праздников.

Мы ведь все убирали. Видимо, где-то волной прибило. Убирать будем, конечно. Покупали пылесосы. Новые придут после праздников — встанем убирать, — сообщил TagilCity.ru Игорь Васильев.
Читайте также:
В Нижнем Тагиле завершен первый этап строительства водоподготовки «Южная»Комиссия проверила захламленный пенопластом берег Черноисточинского пруда под Тагилом«Пенопласт не навредил»: Куйвашев об очистке Черноисточинского пруда под Тагилом
#Юлия Мамонтова#Эксклюзив#Суд#Нарушение#Природоохранная прокуратура#Черноисточинск#Черноисточинский пруд#Пруд#Природа#Екатеринбург#Григорий Битюков
Подпишитесь
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле продлили до 20 мая
Вчера, 15:48
«Осторожнее!»: водители заметили лося на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»
Вчера, 09:15
В Екатеринбурге уволена воспитательница, пнувшая ребенка
Вчера, 14:00
Мужчина под камерами вытащил наличные из кассы магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:50
Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле 9 Мая
Вчера, 10:16
«Красота под окнами»: жители Верхней Салды пожаловались на дворовую мусорку
Вчера, 09:13
"