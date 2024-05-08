Путин определил национальные цели развития России

Также в документе названы такие задачи, как обеспечение россиян жильем. Площадь жилого имущества должна быть не менее 33 «квадратов» в расчете на одного человека. Такого показателя планируется достичь до 2030 году. К 2036 году площадь жилья на одного гражданина должна возрасти до 38 «квадратов».