Путин определил национальные цели развития России

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Документ появился на сайте Кремля. В нем прописаны такие цели:
Также в документе названы такие задачи, как обеспечение россиян жильем. Площадь жилого имущества должна быть не менее 33 «квадратов» в расчете на одного человека. Такого показателя планируется достичь до 2030 году. К 2036 году площадь жилья на одного гражданина должна возрасти до 38 «квадратов».
Также президент обозначил еще одну цель — увеличение в ближайшие шесть лет молодых людей, которые верят, что в России можно самореализоваться, до 85%. Также Владимир Путин наметил цель, чтобы за предстоящие шесть лет Россия вошла в список 25 ведущих государств мира.
Указ появился на сайте Кремля после инаугурации Владимира Путина 7 мая.
Недавно российский президент своим указом помиловал трех заключенных женщин из тагильской колонии. У всех освобожденных есть дети. По каким статьям они находились в заключении, не сообщается.