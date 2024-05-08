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В России подписан Указ о национальных целях развития РФ

Путин определил национальные цели развития России

8 мая 2024, 06:50
Фото: 1MI

В России подписан Указ о национальных целях развития РФ

Президент Владимир Путин подписал Указ о целях до 2030 года и на перспективу еще на шесть лет.

Документ появился на сайте Кремля. В нем прописаны такие цели:

  • сохранение населения и здоровья россиян;
  • развитие талантов, воспитание патриотизма в людях;
  • комфортная среда;
  • комфортная экологическая обстановка;
  • устойчивая экономика;
  • технологическое лидерство;
  • цифровая трансформация различных сфер.

Также в документе названы такие задачи, как обеспечение россиян жильем. Площадь жилого имущества должна быть не менее 33 «квадратов» в расчете на одного человека. Такого показателя планируется достичь до 2030 году. К 2036 году площадь жилья на одного гражданина должна возрасти до 38 «квадратов».

Также президент обозначил еще одну цель — увеличение в ближайшие шесть лет молодых людей, которые верят, что в России можно самореализоваться, до 85%. Также Владимир Путин наметил цель, чтобы за предстоящие шесть лет Россия вошла в список 25 ведущих государств мира.

Указ появился на сайте Кремля после инаугурации Владимира Путина 7 мая.

Недавно российский президент своим указом помиловал трех заключенных женщин из тагильской колонии. У всех освобожденных есть дети. По каким статьям они находились в заключении, не сообщается.

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#Дарья Сорокина#Политика#Владимир Путин#Здоровье#Патриотизм#Воспитание#Екатеринбург#Московский Кремль#Комфортная среда#Сохранение населения
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