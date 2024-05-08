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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В Каменске-Уральском простились с морским пехотинцем Артемом Лескиным

С морским пехотинцем, каратистом и бойцом СВО простились в Каменске-Уральском

8 мая 2024, 15:53
Фото: администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простились с морским пехотинцем Артемом Лескиным

Уроженец Каменска-Уральского погиб в недавних боях за Очеретино в ДНР.

Смертельное ранение мужчина получил при освобождении территории Донецкой Народной Республики и умер в военном госпитале 23 апреля, сообщает администрация Каменска-Уральского.

Фото: администрация Каменска-Уральского

Боец СВО был опытным военным: срочную службу он прошел морским пехотинцем, повоевал в Чечне, участвовал в освобождении школы Беслана от террористов. На «гражданке» жил обычной жизнью: был рабочим на заводе, затем устроился в РЖД, женился, в семье родилась дочь.

Артем Лескин страстно любил каратэ, был кандидатом в мастера спорта и тренером в детской спортивной секции.

За храбрость и несгибаемое мужество боец посмертно получил орден Мужества. Горожане простились с ним на Аллее Славы. Проводить героя в послед6ний путь пришло немало местных. А свое последнее пристанище боец нашел в селе Барабановское Каменского района.

10 мая в Каменске-Уральском простятся с бойцом, который отправился на СВО вслед за сыном.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Каменск-Уральский#Похороны#Прощание#18+#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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