С морским пехотинцем, каратистом и бойцом СВО простились в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 15:58
Смертельное ранение мужчина получил при освобождении территории Донецкой Народной Республики и умер в военном госпитале 23 апреля, сообщает администрация Каменска-Уральского.
Боец СВО был опытным военным: срочную службу он прошел морским пехотинцем, повоевал в Чечне, участвовал в освобождении школы Беслана от террористов. На «гражданке» жил обычной жизнью: был рабочим на заводе, затем устроился в РЖД, женился, в семье родилась дочь.
Артем Лескин страстно любил каратэ, был кандидатом в мастера спорта и тренером в детской спортивной секции.
За храбрость и несгибаемое мужество боец посмертно получил орден Мужества. Горожане простились с ним на Аллее Славы. Проводить героя в послед6ний путь пришло немало местных. А свое последнее пристанище боец нашел в селе Барабановское Каменского района.
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