С морским пехотинцем, каратистом и бойцом СВО простились в Каменске-Уральском

Боец СВО был опытным военным: срочную службу он прошел морским пехотинцем, повоевал в Чечне, участвовал в освобождении школы Беслана от террористов. На «гражданке» жил обычной жизнью: был рабочим на заводе, затем устроился в РЖД, женился, в семье родилась дочь.