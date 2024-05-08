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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

В Екатеринбурге сильный ветер срывает крыши и раскидывает заборы

Сильнейший ветер в Екатеринбурге уносит крыши и заборы

8 мая 2024, 14:54
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге сильный ветер срывает крыши и раскидывает заборы

Ураганный ветер в Екатеринбурге унес крышу магазина на Проезжей и раскидал металлический забор на Кишиневской.

Жители Екатеринбурга к вечеру среды, 8 мая, ощутили на себе последствия ураганного ветра. На улице Кишиневской ветер подхватил и разметал металлически листы забора, а на улице Проезжей унес крышу магазина «Монеточка», пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Часть улетевшей кровли приземлилась на автомобиль, который был припаркован рядом с магазином.

Об шквалистом ветре с порывами до 22 м/с ранее предупредили в региональном МЧС.

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#Дарья Бобровицкая#Погода#Ураган#Повреждение#Парковка#Крыша#Машина#Забор#Екатеринбург#Порывы ветра
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