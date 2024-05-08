Сильнейший ветер в Екатеринбурге уносит крыши и заборы

Жители Екатеринбурга к вечеру среды, 8 мая, ощутили на себе последствия ураганного ветра. На улице Кишиневской ветер подхватил и разметал металлически листы забора, а на улице Проезжей унес крышу магазина «Монеточка», пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург».