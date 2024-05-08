Сильнейший ветер в Екатеринбурге уносит крыши и заборы

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Жители Екатеринбурга к вечеру среды, 8 мая, ощутили на себе последствия ураганного ветра. На улице Кишиневской ветер подхватил и разметал металлически листы забора, а на улице Проезжей унес крышу магазина «Монеточка», пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Часть улетевшей кровли приземлилась на автомобиль, который был припаркован рядом с магазином.
Об шквалистом ветре с порывами до 22 м/с ранее предупредили в региональном МЧС.