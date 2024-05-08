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В Екатеринбурге закрыт склад Wildberries после трагедии

Склад Wildberries в Екатеринбурге закрыт из-за погибшей сотрудницы

8 мая 2024, 08:14
Фото: 1MI

В Екатеринбурге закрыт склад Wildberries после трагедии

В Екатеринбурге закрылся пункт Wildberries на улице Перспективной, после того как там погибла сотрудница. 27-летняя женщина сорвалась с высоты седьмого этажа.

Представители маркетплейса выразили свои глубокие соболезнования родственникам погибшей. Они обещали оказать им поддержку.

Причины случившегося устанавливаются, на месте работают следователи, — добавили в компании.

Отмечается, что пункт временно закрыт. Об этом предупреждены остальные сотрудники и продавцы. Их попросили не привозить сюда товары. С теми товарами, которые уже приехали на склад, все хорошо.

Известно, что склад закрыли в четыре часа утра. В это время работников стали выводить из здания. Теперь их перенаправляют для работы на другие склады.

Напомним, что женщина упала с высоты в ночь с 7 на 8 мая. Прибывшие медики уже ничем не могли ей помочь.

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