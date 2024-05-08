Склад Wildberries в Екатеринбурге закрыт из-за погибшей сотрудницы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Представители маркетплейса выразили свои глубокие соболезнования родственникам погибшей. Они обещали оказать им поддержку.
Причины случившегося устанавливаются, на месте работают следователи, — добавили в компании.
Отмечается, что пункт временно закрыт. Об этом предупреждены остальные сотрудники и продавцы. Их попросили не привозить сюда товары. С теми товарами, которые уже приехали на склад, все хорошо.
Известно, что склад закрыли в четыре часа утра. В это время работников стали выводить из здания. Теперь их перенаправляют для работы на другие склады.
Напомним, что женщина упала с высоты в ночь с 7 на 8 мая. Прибывшие медики уже ничем не могли ей помочь.