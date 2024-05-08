Сотрудница Wildberries в Екатеринбурге погибла на рабочем месте

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Произошло это в пункте на улице Перспективная. Женщина работала кладовщицей, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Известно, что работница оступилась и упала со стеллажа. Он находится на высоте седьмого этажа. Сотруднице было 27 лет. Прибывшая скорая ничем не смогла помочь. Проверкой занимается СКР.
Ранее сообщалось, что труп неизвестного человека был обнаружен на улице Ясной в Екатеринбурге.