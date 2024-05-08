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Труп найден на складе Wildberries в Екатеринбурге

Сотрудница Wildberries в Екатеринбурге погибла на рабочем месте

8 мая 2024, 07:30
Фото: 1MI

Труп найден на складе Wildberries в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на складе Wildberries погибла работница. Она упала с высоты в ночь с 7 на 8 мая.

Произошло это в пункте на улице Перспективная. Женщина работала кладовщицей, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Известно, что работница оступилась и упала со стеллажа. Он находится на высоте седьмого этажа. Сотруднице было 27 лет. Прибывшая скорая ничем не смогла помочь. Проверкой занимается СКР.

Ранее сообщалось, что труп неизвестного человека был обнаружен на улице Ясной в Екатеринбурге.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Скорая помощь#Сотрудница#СКР#Склад#Рабочее место#18+#Екатеринбург#Wildberries#Происшествие#Погибла
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