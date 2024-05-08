Тагильские дошколята победили на Всероссийском инженерном конкурсе

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Этот конкурс позволяет дошкольникам развиваться в сфере инженерии. Он проводился два дня. За звание лучших боролись более 100 детей, которые представили в общей сложности 60 проектов.
В результате команда тагильчан смогла занять первое место в номинации под названием «Сложность модели». В управлении образования Нижнего Тагила поздравили детей и их педагогов с победой. Также слова благодарности за труд и воспитание в комментариях выразили многие родители.
Это не первая победа детсада №203 на «ИКаРенке». В марте 2024 года тагильчане стали лучшими на областном этапе конкурса.