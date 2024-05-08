tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Тагильские дошколята победили на Всероссийском инженерном конкурсе

Тагильские дошколята победили на Всероссийском инженерном конкурсе

8 мая 2024, 12:36
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Воспитанники детсада №203 объединения «Радость» из Нижнего Тагила заняли первое место на Всероссийском конкурсе «ИКаРенок».

Этот конкурс позволяет дошкольникам развиваться в сфере инженерии. Он проводился два дня. За звание лучших боролись более 100 детей, которые представили в общей сложности 60 проектов.

В результате команда тагильчан смогла занять первое место в номинации под названием «Сложность модели». В управлении образования Нижнего Тагила поздравили детей и их педагогов с победой. Также слова благодарности за труд и воспитание в комментариях выразили многие родители.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Это не первая победа детсада №203 на «ИКаРенке». В марте 2024 года тагильчане стали лучшими на областном этапе конкурса.

Ложкари, танцоры и певцы: тагильские дошколята получили Гран-при на «Изумрудинке»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Кот на крыше» принес Гран-при Всероссийского конкурса юным вокалистам из ТагилаТагильские танцоры из студии «Модерн» завоевали гран-при на международном конкурсеДошкольники из Нижнего Тагила стали лауреатами на фестивале ЛУЧ
#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Конкурс#Победа#Дошкольники#Инженер#Екатеринбург#МАДОУ Радость#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле продлили до 20 мая
Вчера, 15:48
«Осторожнее!»: водители заметили лося на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов»
Вчера, 09:15
В Екатеринбурге уволена воспитательница, пнувшая ребенка
Вчера, 14:00
Мужчина под камерами вытащил наличные из кассы магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:50
Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле 9 Мая
Вчера, 10:16
«Красота под окнами»: жители Верхней Салды пожаловались на дворовую мусорку
Вчера, 09:13
"