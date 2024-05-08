Тагильский вокальный коллектив FLY покорил сердца жюри в Москве

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Коллектив из ДК «Юбилейный» Нижнего Тагила поучаствовал в международных конкурсах под названием «Рассвет России» и «Страна побед», которые проходили в столице России. Лучших результатов добилась группа «Вопросы», которая стала обладателем Гран-при и звания лауреата.
Дважды дипломы лауреатов 1 степени и дважды лауреатов 2 степени получила группа «Прищепки». Отличились и другие участники тагильского коллектива. Группа «Кукуруза» — лауреаты 2 и 3 степени, группа «Буквы» — дважды лауреаты 3 степени.
Солистки студии тоже добились больших успехов. Ева Михайлова удостоилась звания лауреата 1 и 2 степени, а Вика Куликова стала лауреатом 1 степени и дипломантом 1 степени.
Обучают воспитанников вокалу и танцам руководители студии FLY Елена Шмакова, Татьяна Правило и Мария Бондаренко. Руководителей жюри отметило за профессионализм и мастерство специальными дипломами.
На этих же конкурсах выступали и «Хорошки», участники другого коллектива из ДК «Юбилейный» Нижнего Тагила. Они смогли дважды стать лауреатами 1 степени. Эти ребята исполняют фольклорные песни.
А в апреле 2024 года дети, которые занимаются в тагильской танцевальной студии «Модерн», показали отличные результаты на другом международном конкурсе, под названием OpenFest. Старшие смогли выступить лучше всех и взяли Гран-при.