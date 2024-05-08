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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Певцы из FLY Нижнего Тагила взяли Гран-при международного конкурса в Москве

Тагильский вокальный коллектив FLY покорил сердца жюри в Москве

8 мая 2024, 11:28
Фото: Страница ДК «Юбилейный» в ВК

Певцы из FLY Нижнего Тагила взяли Гран-при международного конкурса в Москве

Студия FLY из Нижнего Тагила заняла весь пьедестал почета на двух международных конкурсах-фестивалях вокального и инструментального творчества, которые проходили в Москве.

Коллектив из ДК «Юбилейный» Нижнего Тагила поучаствовал в международных конкурсах под названием «Рассвет России» и «Страна побед», которые проходили в столице России. Лучших результатов добилась группа «Вопросы», которая стала обладателем Гран-при и звания лауреата.

Дважды дипломы лауреатов 1 степени и дважды лауреатов 2 степени получила группа «Прищепки». Отличились и другие участники тагильского коллектива. Группа «Кукуруза» — лауреаты 2 и 3 степени, группа «Буквы» — дважды лауреаты 3 степени.

Солистки студии тоже добились больших успехов. Ева Михайлова удостоилась звания лауреата 1 и 2 степени, а Вика Куликова стала лауреатом 1 степени и дипломантом 1 степени.

Обучают воспитанников вокалу и танцам руководители студии FLY Елена Шмакова, Татьяна Правило и Мария Бондаренко. Руководителей жюри отметило за профессионализм и мастерство специальными дипломами.

Фото: Страница ДК «Юбилейный» в ВК

На этих же конкурсах выступали и «Хорошки», участники другого коллектива из ДК «Юбилейный» Нижнего Тагила. Они смогли дважды стать лауреатами 1 степени. Эти ребята исполняют фольклорные песни.

Фото: Страница ДК «Юбилейный» в ВК

А в апреле 2024 года дети, которые занимаются в тагильской танцевальной студии «Модерн», показали отличные результаты на другом международном конкурсе, под названием OpenFest. Старшие смогли выступить лучше всех и взяли Гран-при.

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