Третьеклассник в селе под Тюменью принес ножи в школу для расправы с одноклассником

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
По словам мальчика, он хотел убить одного из других учеников. Однако ножи вовремя заметила учительница и забрала их, пишет Ура.ру.
Родители учеников школы отметили, что при входе в учреждение не соблюдается безопасность. Так, по их словам, охранники пропускают всех приходящих, спрашивая у них только цель визита и не проверяя документы, а директор на случившийся инцидент долго не реагировала.
Также в школе нет металлодетекторов. В связи с этим родители обратились с заявлением к областному прокурору.
Напомним, в Нижнем Тагиле злоумышленники напали на ученика седьмого класса и избили, в результате чего подростку диагностировали сотрясение мозга.