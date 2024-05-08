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Третьеклассник в селе под Тюменью принес ножи в школу для расправы с одноклассником

Третьеклассник в селе под Тюменью принес ножи в школу для расправы с одноклассником

8 мая 2024, 09:56
Фото: 1MI
В селе Луговое под Тюменью мальчик, учащийся в третьем классе, принес в школу охотничьи ножи для того, чтобы расправиться с другим учеником. Инцидент произошел в апреле 2024 года.

По словам мальчика, он хотел убить одного из других учеников. Однако ножи вовремя заметила учительница и забрала их, пишет Ура.ру.

Родители учеников школы отметили, что при входе в учреждение не соблюдается безопасность. Так, по их словам, охранники пропускают всех приходящих, спрашивая у них только цель визита и не проверяя документы, а директор на случившийся инцидент долго не реагировала.

Также в школе нет металлодетекторов. В связи с этим родители обратились с заявлением к областному прокурору.

Напомним, в Нижнем Тагиле злоумышленники напали на ученика седьмого класса и избили, в результате чего подростку диагностировали сотрясение мозга.

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