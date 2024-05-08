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УК в Екатеринбурге разместила нелегалов в подвале жилого дома

УК в Екатеринбурге разместила нелегалов в подвале жилого дома

8 мая 2024, 10:55
Фото: 1MI
В ЖК Екатеринбурга сотрудники управляющей компании разместили нелегалов в подвале жилого дома в районе Эльмаш.

По словам местных жителей, это не первый случай, когда нелегальные жители оказываются в подвальном помещении. УК обещает жильцам решить вопрос, однако перемещает их из одного подвала в другой, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Они самодельным способом запитаны к энергосистеме в многоэтажке. Это нарушает пожарную безопасность и является угрозой для местных жителей. Известно, что жильцы дома обратились в полицию с заявлением.

Напомним, в Первоуральске местные жители борются с сотрудниками управляющей компании из-за того, что их подвалы залиты фекалиями.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Пожарная безопасность#Дом#ЧП#УК#Жилой дом#Жильцы#Нелегалы#Подвал#18+#Екатеринбург#ЖК#Инцидент
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