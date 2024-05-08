УК в Екатеринбурге разместила нелегалов в подвале жилого дома

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
По словам местных жителей, это не первый случай, когда нелегальные жители оказываются в подвальном помещении. УК обещает жильцам решить вопрос, однако перемещает их из одного подвала в другой, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Они самодельным способом запитаны к энергосистеме в многоэтажке. Это нарушает пожарную безопасность и является угрозой для местных жителей. Известно, что жильцы дома обратились в полицию с заявлением.
Напомним, в Первоуральске местные жители борются с сотрудниками управляющей компании из-за того, что их подвалы залиты фекалиями.