УК в Нижнем Тагиле заплатит 117 тысяч за упавший на машину лед

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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На автомобиль Audi обрушился лед со снегом. Из-за этого на транспортном средстве появилась вмятина и пострадало покрытие.
Хозяйка иномарки потребовала от УК возместить нанесенный ущерб, но денег ей не выплатили, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
После этого тагильчанка подала заявление в суд с требованием взыскать с организации 257 385 рублей. После проведенной проверки и экспертизы суд обязал коммунальную компанию выплатить тагильчанке 117 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге владелец автомобиля отсудил у мэрии 170 тысяч за поврежденный транспорт из-за упавшего столба.