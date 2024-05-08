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УК в Нижнем Тагиле заплатит 117 тысяч за упавший на машину лед

УК в Нижнем Тагиле заплатит 117 тысяч за упавший на машину лед

8 мая 2024, 05:44
Фото: 1MI
Управляющая компания в Нижнем Тагиле заплатит местной жительнице 117 тысяч рублей за повреждение машины из-за обрушившегося льда. Инцидент случился на улице Карла Маркса в марте 2023 года.

На автомобиль Audi обрушился лед со снегом. Из-за этого на транспортном средстве появилась вмятина и пострадало покрытие.

Хозяйка иномарки потребовала от УК возместить нанесенный ущерб, но денег ей не выплатили, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

После этого тагильчанка подала заявление в суд с требованием взыскать с организации 257 385 рублей. После проведенной проверки и экспертизы суд обязал коммунальную компанию выплатить тагильчанке 117 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге владелец автомобиля отсудил у мэрии 170 тысяч за поврежденный транспорт из-за упавшего столба.

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