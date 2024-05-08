Ушедший на СВО вслед за сыном свердловчанин погиб

Это не первый случай в Каменске-Уральском, когда отец уходит на СВО вслед за сыном: 6 мая в городе похоронили 49-летнего Сергея Кунникова, который погиб в боях за Авдеевку. Электрик и мастер на все руки Сергей пал смертью храбрых и был награжден орденом Мужества посмертно.