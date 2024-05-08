Ушедший на СВО вслед за сыном свердловчанин погиб

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В Каменске-Уральском сразу же после празднования Дня Победы, 10 мая, простятся с Владиславом Батырдоговым, который принял решение отправиться в зону СВО после того, как воевать ушел его сын, пишет «КП — Екатеринбург».
Мужчине было 52 года. В мае 2023 года контракт с ВС РФ заключил его сын Никита, и отец не смог остаться в стороне. Служил боец Батырдогов гранатометчиком в мотострелковом подразделении.
Траурная церемония пройдет 10 мая.
Это не первый случай в Каменске-Уральском, когда отец уходит на СВО вслед за сыном: 6 мая в городе похоронили 49-летнего Сергея Кунникова, который погиб в боях за Авдеевку. Электрик и мастер на все руки Сергей пал смертью храбрых и был награжден орденом Мужества посмертно.
Ранее в Красноуфимске простились с подполковником полиции, погибшим на СВО.