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На Украине погиб свердловчанин, который отправился на СВО вслед за сыном

Ушедший на СВО вслед за сыном свердловчанин погиб

8 мая 2024, 13:59
Фото: 1MI

На Украине погиб свердловчанин, который отправился на СВО вслед за сыном

Житель Каменска-Уральского Владислав Батырдогов, который ушел воевать вслед за сыном, погиб на СВО.

В Каменске-Уральском сразу же после празднования Дня Победы, 10 мая, простятся с Владиславом Батырдоговым, который принял решение отправиться в зону СВО после того, как воевать ушел его сын, пишет «КП — Екатеринбург».

Мужчине было 52 года. В мае 2023 года контракт с ВС РФ заключил его сын Никита, и отец не смог остаться в стороне. Служил боец Батырдогов гранатометчиком в мотострелковом подразделении.

Фото: администрация Каменска-Уральского

Траурная церемония пройдет 10 мая.

Это не первый случай в Каменске-Уральском, когда отец уходит на СВО вслед за сыном: 6 мая в городе похоронили 49-летнего Сергея Кунникова, который погиб в боях за Авдеевку. Электрик и мастер на все руки Сергей пал смертью храбрых и был награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее в Красноуфимске простились с подполковником полиции, погибшим на СВО.

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#Дарья Бобровицкая#Каменск-Уральский#Отец#Похороны#Сын#Прощание#Екатеринбург#Погиб#СВО#Боец СВО
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