В Ельцин Центре рассказали причины эвакуации

Posted Сегодня, 10:00
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Известно, что тревога прозвучала в 10:50. Всем гостям и сотрудникам пришлось выйти из здания.
Спустя 15 минут всех людей запустили в здание, так как возгораний там не выявили, добавили в пресс-службе. Почему сработала сигнализация, пока неизвестно. Сейчас Ельцин Центр работает по своему обычному расписанию.
Недавно что в горящей высотке в уральской столице погиб 30-летний айтишник. Он выпал из окна во время задымления в высотке на улице Союзной.