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В Ельцин Центре рассказали причины эвакуации

В Ельцин Центре рассказали причины эвакуации

8 мая 2024, 10:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге утром 8 мая был эвакуирован Ельцин Центр по пожарной тревоге. Представители Ельцин Центра прокомментировали случившееся.

Известно, что тревога прозвучала в 10:50. Всем гостям и сотрудникам пришлось выйти из здания.

Спустя 15 минут всех людей запустили в здание, так как возгораний там не выявили, добавили в пресс-службе. Почему сработала сигнализация, пока неизвестно. Сейчас Ельцин Центр работает по своему обычному расписанию.

Недавно что в горящей высотке в уральской столице погиб 30-летний айтишник. Он выпал из окна во время задымления в высотке на улице Союзной.

Из Ельцин Центра экстренно вывели посетителей
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#Дарья Сорокина#Общество#Эвакуация#Ельцин Центр#Сигнализация#Учебная эвакуация#Екатеринбург#Пожарная тревога
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