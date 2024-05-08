В Нижнем Тагиле будут ловить нарушителей противопожарного режима. График

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Мероприятия проводятся в целях повышения уровня противопожарной безопасности. Рейды будут проходить в течение всего мая, следует из постановления администрации Нижнего Тагила.
Согласно приказу, властям следует организовать работу в сельских населенных пунктах. Инспекторам, вышедшим на работу в выходной, оплатить их деятельность по двойной ставке.
График проведения рейдов:
Напомним, что недавно более 20 жителей Свердловской области в течение суток нарушили противопожарный режим, который сейчас действует на территории региона.