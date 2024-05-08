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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Нижнем Тагиле будут ловить нарушителей противопожарного режима

В Нижнем Тагиле будут ловить нарушителей противопожарного режима. График

8 мая 2024, 12:06
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле будут ловить нарушителей противопожарного режима

В Нижнем Тагиле утвержден график проведения рейдов по профилактике пожаров.

Мероприятия проводятся в целях повышения уровня противопожарной безопасности. Рейды будут проходить в течение всего мая, следует из постановления администрации Нижнего Тагила.

Согласно приказу, властям следует организовать работу в сельских населенных пунктах. Инспекторам, вышедшим на работу в выходной, оплатить их деятельность по двойной ставке.

График проведения рейдов:

  • 9 мая (четверг). 12.00 — 15.00 — поселок Евстюниха, коллективный сад «Дорожник» 2.
  • 10 мая (пятница). 12.00 — 15.00 — микрорайон Рудник III интернационала, Муринские пруды, Фотеево; 11.00 — 14.00 — село Серебрянка, Верхняя и Нижняя Ослянка.
  • 11 мая (суббота). 12.00 — 15.00. Поселок Северный, коллективные сады, микрорайон Голый камень.
  • 12 мая (воскресенье). 12.00 — 15.00. Поселок Кирпичный, коллективные сады «Елочки-1» и 2; 11.00 — 14.00 — деревни Усть-Утка и Баронская, поселок Еква.
  • 13 мая (понедельник). 15.00 — 17.30. Красный камень. Береговая линия реки Тагил, гора Шихан, улица Береговая- Краснокаменская.
  • 14 мая (вторник). 15.00 — 17.30. Садоводческое некоммерческое товарищество УВЗ № 7, № 7а. 9 поселок; 11.00 — 12.00 — поселок Покровское-1.
  • 15 мая (среда). 15.00-17.30. Микрорайон Старая Гальянка. Коллективный сад УВЗ № 3, № 5.
  • 16 мая (четверг). 15.00 — 17.30. Микрорайон Рудник III интернационала, Парк культуры и отдыха НТМК.
  • 17 мая (пятница). 15.00 — 17.30. Поселок Сухоложский и микрорайон Красный камень.
  • 18 мая 2024 года (суббота). 12.00-15.00. Поселок Нижняя Черемшанка, коллективный сад № 3, № 5 (Восточное шоссе, улица Бис); 11.00 — 15.00 — поселок Висимо-Уткинск, деревня Усть-Утка, деревня Баронская, поселок Ёква, село Сулем.
  • 19 мая (воскресенье). 12.00 — 15.00. Микрорайон Запрудный, Муринские пруды, Фотеево-1, Фотеево — 2, поселок Чащино, поселок Антоновский, поселок Студеный, поселок Канава, поселок Чауж, село Елизаветинское.
  • 20 мая (понедельник). 15.00 — 17.30. Лесопарковая зона –Пихтовые горы, лесополоса за домом Калинина 117, микрорайон Старая Вагонка.
  • 21 мая (вторник). 15.00 — 17.30. Поселок Старатель, коллективный сад УВЗ № 1; 11.00 — 14.00 — поселок Волчевка, поселок Баклушина.
  • 22 мая (среда). 15.00 — 17.30. Микрорайон Новая Кушва, микрорайон Валегин бор, поселок Сухоложский.
  • 23 мая (четверг). 15.00 — 17.30. Улицы Глеба Успенского — Свердлова — Сибирская — Радистов — Дружбы — Лесная, «Лесной», «Строительный трест №88», 9 Поселок (улицы Калинина — Коровина — Авангардная — Котовского — Гайдара).
  • 24 мая (пятница). 15.00 — 17.30. Поселок Верхняя Черемшанка, сады вдоль улицы Трикотажников.
  • 25 мая (суббота). 12.00 — 15.00. Сад «Роща» Рудник III интернационала, поселок Горбуново, Коллективные сады. 11.00 — 15.00 — поселок Чащино, поселок Антоновский, поселок Студеный, поселок Висимо-Уткинск.
  • 26 мая (воскрессенье). 12.00 — 15.00. «Лесной», коллективный сад «Строительный трест-88», улицы Круговая, Сергея Коровина, Калинина, Пруд улица Киевская, 195, прибрежная зона пруда Валёгин Бор; 11.00 — 14.00 — поселок Уралец, деревня Захаровка.
  • 27 мая (понедельник). 15.00 — 17.30. Коллективные сады Энергетик, Песчаный, коллективный сад «Медик -2»; 11.00 — 14.00 — поселок Чащино, село Елизаветинское.
  • 29 мая (среда). 15.00 — 17.30. Коллективный сад УВЗ № 2, коллективный сад «Белая Ватиха», микрорайон Новая Кушва.
  • 30 мая (четверг). 15.00 — 17.30. Коллективный сад «Зай Гора», коллективный сад № 11 Рудник III интернационала.
  • 31 мая (пятница). 15.00 — 17.30. Микрорайон Тагилстрой, частный сектор, микрорайон Голый Камень.

Напомним, что недавно более 20 жителей Свердловской области в течение суток нарушили противопожарный режим, который сейчас действует на территории региона.

Полсотни жителей Свердловской области нарушили противопожарный режим
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