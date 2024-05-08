В первой половине мая в Свердловской области ожидается самый теплый день

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
В этот день может потеплеть до +20 градусов на юге области, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Как рассказал метеоролог, из-за циклона в регионе также вероятны осадки в виде дождей. Утром 9 мая дожди перестанут идти в столице Урала, а к вечеру — в восточной части области.
Также 8 мая в Екатеринбурге прогнозируется пасмурная погода, в дневное время потеплеет до +22 градусов. Кроме того, прогнозируется ветер до 14 метров.
Напомним, 9–12 мая 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируются осадки и сильные порывы ветра.