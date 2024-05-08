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Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

В первой половине мая в Свердловской области ожидается самый теплый день

В первой половине мая в Свердловской области ожидается самый теплый день

8 мая 2024, 03:45
Фото: Изображение Midjourney
В начале последнего месяца весны самый теплый день в Свердловской области прогнозируется 8 мая 2024 года.

В этот день может потеплеть до +20 градусов на юге области, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Как рассказал метеоролог, из-за циклона в регионе также вероятны осадки в виде дождей. Утром 9 мая дожди перестанут идти в столице Урала, а к вечеру — в восточной части области.

Также 8 мая в Екатеринбурге прогнозируется пасмурная погода, в дневное время потеплеет до +22 градусов. Кроме того, прогнозируется ветер до 14 метров.

Напомним, 9–12 мая 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируются осадки и сильные порывы ветра.

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#Елизавета Зиборова#Осадки#Погода#Дождь#Ветер#Прогноз#Прогноз погоды#Циклон#Окружающая среда#Весна#Природа#Май#День#Екатеринбург
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