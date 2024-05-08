Вице-мэр обвинил погоду в плохом состоянии дорог в Екатеринбурге

Он сказал, что на асфальт сильно влияют перепады температуры, заявил вице-мэр на ОТВ. Также он сообщил, что на состояние дорог оказывают воздействие подземные коммуникации. Влияет на их состояние и то, что дороги ранее были проложены из некачественных материалов.