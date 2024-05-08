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Вице-мэр обвинил погоду в плохом состоянии дорог в Екатеринбурге

Вице-мэр обвинил погоду в плохом состоянии дорог в Екатеринбурге

8 мая 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney
Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов считает, что в ненадлежащем состоянии дорог виновата погода.

Он сказал, что на асфальт сильно влияют перепады температуры, заявил вице-мэр на ОТВ. Также он сообщил, что на состояние дорог оказывают воздействие подземные коммуникации. Влияет на их состояние и то, что дороги ранее были проложены из некачественных материалов.

Затем он добавил, что считает городские дороги хорошими. Заявил вице-мэр в эфире и о нехватке дорожников и порядка 300 водителей. Он считает, что людей на этих должностях не хватает, вероятно, из-за сумм зарплат.

Ранее жителей Свердловской области предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды.

На свердловских дорогах из-за обильного снегопада очень осложнилась дорожная ситуация
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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Город#Погода#Зарплата#Дороги#Асфальт#Уборка дорог#Погодные условия#Екатеринбург#Алексей Бубнов
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