Вице-мэр обвинил погоду в плохом состоянии дорог в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Он сказал, что на асфальт сильно влияют перепады температуры, заявил вице-мэр на ОТВ. Также он сообщил, что на состояние дорог оказывают воздействие подземные коммуникации. Влияет на их состояние и то, что дороги ранее были проложены из некачественных материалов.
Затем он добавил, что считает городские дороги хорошими. Заявил вице-мэр в эфире и о нехватке дорожников и порядка 300 водителей. Он считает, что людей на этих должностях не хватает, вероятно, из-за сумм зарплат.
Ранее жителей Свердловской области предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды.