Волейболистка из Тагила будет выступать за французский клуб «Volero Le Cannet»

В составе «Уралочки-НТМК» Виктория играла с 2018 по 2023 год. Спортсменка дважды становилась чемпионкой Молодежной лиги, дважды завоевывала Кубок Молодежной лиги. Кроме того, Виктория Буркова, выступая за «Уралочку», занимала призовые места на чемпионате РФ в лиге «А».