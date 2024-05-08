Волейболистка из Тагила будет выступать за французский клуб «Volero Le Cannet»

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Юная спортсменка делала первые спортивные шаги в родном городе, в СШОР «Юпитер». Ее первым тренером была Анастасия Смирнова. Затем девушка выступала за «Уралочку-НТМК», пишет спортшкола в соцсетях.
В составе «Уралочки-НТМК» Виктория играла с 2018 по 2023 год. Спортсменка дважды становилась чемпионкой Молодежной лиги, дважды завоевывала Кубок Молодежной лиги. Кроме того, Виктория Буркова, выступая за «Уралочку», занимала призовые места на чемпионате РФ в лиге «А».
В начале 2024 года тагильская спортсменка перешла в команду «Заречье-Одинцово», однако буквально через месяц подписала контракт с французским клубом.
Клуб «Volero Le Cannet» является двукратным чемпионом Франции (2022–2023 гг.). А в 2023 году команда также завоевала Суперкубок страны.