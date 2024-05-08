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Updated Сегодня, 09:58

Тагильская волейболистка будет выступать за французский клуб «Volero Le Cannet»

Волейболистка из Тагила будет выступать за французский клуб «Volero Le Cannet»

8 мая 2024, 09:56
Фото: Volley Girlz

Тагильская волейболистка будет выступать за французский клуб «Volero Le Cannet»

Воспитанница СШОР «Юпитер» Виктория Буркова из Нижнего Тагила заключила контракт с французским клубом.

Юная спортсменка делала первые спортивные шаги в родном городе, в СШОР «Юпитер». Ее первым тренером была Анастасия Смирнова. Затем девушка выступала за «Уралочку-НТМК», пишет спортшкола в соцсетях.

В составе «Уралочки-НТМК» Виктория играла с 2018 по 2023 год. Спортсменка дважды становилась чемпионкой Молодежной лиги, дважды завоевывала Кубок Молодежной лиги. Кроме того, Виктория Буркова, выступая за «Уралочку», занимала призовые места на чемпионате РФ в лиге «А».

Фото: Volley Girlz

В начале 2024 года тагильская спортсменка перешла в команду «Заречье-Одинцово», однако буквально через месяц подписала контракт с французским клубом.

Клуб «Volero Le Cannet» является двукратным чемпионом Франции (2022–2023 гг.). А в 2023 году команда также завоевала Суперкубок страны.

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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Нижний Тагил#Франция#Команда#Юпитер#Уралочка-НТМК#Спортсменка#Волейбол#Екатеринбург#Спортшкола#Гордость Нижнего Тагила
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