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Житель Тюмени выплатит 282 тысячи за вождение машины в пьяном виде

Житель Тюмени выплатит 282 тысячи за вождение машины в пьяном виде

8 мая 2024, 06:57
Фото: 1MI
34-летний житель Тюмени выплатит 282 тысячи рублей за управление иномаркой Ford Focus в нетрезвом виде. Его поймали 26 августа 2023 года.

Автоинспекторы задержали водителя в Ирбите. Результаты освидетельствования показали, что он был нетрезв. После этого его отстранили от вождения транспорта, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что ранее тюменец привлекался за отказ от освидетельствования и вождение автомобиля без прав. Суд, рассмотрев дело, приговорил его к одному году лишения свободы с лишением прав на вождение на три года.

После этого лишение свободы было заменено на принудительные работы с удержанием 15% от заработка. Кроме того, так как осужденный продал автомобиль, суд взыскал 282 тысячи рублей — стоимость проданной машины.

Напомним, в апреле 2024 года в поселке под Нижним Тагилом поймали пьяного молодого человека, который управлял машиной без прав.

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