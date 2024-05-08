Житель Тюмени выплатит 282 тысячи за вождение машины в пьяном виде

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
Автоинспекторы задержали водителя в Ирбите. Результаты освидетельствования показали, что он был нетрезв. После этого его отстранили от вождения транспорта, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Известно, что ранее тюменец привлекался за отказ от освидетельствования и вождение автомобиля без прав. Суд, рассмотрев дело, приговорил его к одному году лишения свободы с лишением прав на вождение на три года.
После этого лишение свободы было заменено на принудительные работы с удержанием 15% от заработка. Кроме того, так как осужденный продал автомобиль, суд взыскал 282 тысячи рублей — стоимость проданной машины.
Напомним, в апреле 2024 года в поселке под Нижним Тагилом поймали пьяного молодого человека, который управлял машиной без прав.