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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:35

В Екатеринбурге в честь Дня Победы прошел автопробег с фотографиями военных

20 байкеров с фотографиями фронтовиков проехали по улицам Екатеринбурга

9 мая 2024, 12:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в честь Дня Победы прошел автопробег с фотографиями военных

9 мая 2024 года в Академическом районе Екатеринбурга состоялся автопробег, в котором приняли участие как водители машин, так и мотоциклов.

Всего в автопробеге поучаствовало 40 единиц техники. На стеклах автомобилей были прикреплены фотографии ветеранов ВОВ. Кроме того, на транспорте вывесили флаги различных войск.

Перед пробегом звучали военные песни, исполненные под гармонь, а во время заезда — звукозаписи из окон автомобилей. Кроме этого, по пути на экранах были показаны портреты фронтовых героев и видеоролики о них.

Также известно, что в школах Екатеринбурга были специально организованы экспозиции с фотографиями «Бессмертного полка» и рисунками о фронтовиках, а в детсадах оформили «Окна Победы», сообщает Департамент информационной политики региона.

А мы напомним, как Парад Победы проходил в Нижнем Тагиле.

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