20 байкеров с фотографиями фронтовиков проехали по улицам Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Всего в автопробеге поучаствовало 40 единиц техники. На стеклах автомобилей были прикреплены фотографии ветеранов ВОВ. Кроме того, на транспорте вывесили флаги различных войск.
Перед пробегом звучали военные песни, исполненные под гармонь, а во время заезда — звукозаписи из окон автомобилей. Кроме этого, по пути на экранах были показаны портреты фронтовых героев и видеоролики о них.
Также известно, что в школах Екатеринбурга были специально организованы экспозиции с фотографиями «Бессмертного полка» и рисунками о фронтовиках, а в детсадах оформили «Окна Победы», сообщает Департамент информационной политики региона.
А мы напомним, как Парад Победы проходил в Нижнем Тагиле.