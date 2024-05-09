75-летний пенсионер из Каменска-Уральского чуть не отрезал себе ногу болгаркой

75-летний пенсионер постучал к Светлане Азиевой в шоковом состоянии — болгарка застряла у него в ноге. Молодая женщина смогла сориентироваться, остановила кровотечение, наложив жгут, а затем вызвала скорую помощь. Медики экстренно госпитализировали его в травматологическое отделение.