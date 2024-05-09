75-летний пенсионер из Каменска-Уральского чуть не отрезал себе ногу болгаркой

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Пожилой мужчина по имени Юрий, который живет на улице Автоклавщиков в Каменске-Уральском, получил серьезную травму при работе с болгаркой. На помощь ему пришла соседка, сотрудница местного ГИБДД, сообщает пресс-служба областного ведомства.
75-летний пенсионер постучал к Светлане Азиевой в шоковом состоянии — болгарка застряла у него в ноге. Молодая женщина смогла сориентироваться, остановила кровотечение, наложив жгут, а затем вызвала скорую помощь. Медики экстренно госпитализировали его в травматологическое отделение.
Сотрудница ГИБДД навещала соседа в больнице. Оказалось, что мужчина одинок, у него нет родственников. Светлана оказалась единственной, у кого он смог попросить о помощи.
Ранее врачи в Нижнем Тагиле пришили молодому человеку отпиленную болгаркой ногу.