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Updated Сегодня, 11:14

В Каменске-Уральском 75-летний пенсионер чуть не отрезал себе ногу болгаркой

75-летний пенсионер из Каменска-Уральского чуть не отрезал себе ногу болгаркой

9 мая 2024, 11:12
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Каменске-Уральском 75-летний пенсионер чуть не отрезал себе ногу болгаркой

Помогла пожилому человеку сотрудница ГИБДД, которая жила по соседству. Она сумела остановить кровотечение и вызвала скорую.

Пожилой мужчина по имени Юрий, который живет на улице Автоклавщиков в Каменске-Уральском, получил серьезную травму при работе с болгаркой. На помощь ему пришла соседка, сотрудница местного ГИБДД, сообщает пресс-служба областного ведомства.

75-летний пенсионер постучал к Светлане Азиевой в шоковом состоянии — болгарка застряла у него в ноге. Молодая женщина смогла сориентироваться, остановила кровотечение, наложив жгут, а затем вызвала скорую помощь. Медики экстренно госпитализировали его в травматологическое отделение.

Сотрудница ГИБДД навещала соседа в больнице. Оказалось, что мужчина одинок, у него нет родственников. Светлана оказалась единственной, у кого он смог попросить о помощи.

Ранее врачи в Нижнем Тагиле пришили молодому человеку отпиленную болгаркой ногу.

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