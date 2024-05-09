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Акцию «Бессмертный полк» транслируют на уличных экранах в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» транслируется на цифровых экранах в Екатеринбурге

9 мая 2024, 08:07
Фото: 1MI

Акцию «Бессмертный полк» транслируют на уличных экранах в Екатеринбурге

Традиционная памятная акция «Бессмертный полк» в РФ проходит в этом году в альтернативных форматах. В Екатеринбурге снимки героев ВОВ показывают на установленных на городских улицах экранах.

Сотни екатеринбуржцев принимают участие в онлайн-акции «Бессмертный полк». Фотографии участников Великой Отечественной войны с самого утра показывают на больших цифровых экранах, которые установлены на улицах уральской столицы, пишет Ura.ru со ссылкой на своих читателей.

Ранее свердловчанам рассказали, как принять участие в акции «Бессмертный полк» в 2024 году. По соображениям безопасности шествие по улицам города в этом году было отменено, так как обычно на акцию собираются тысячи неравнодушных горожан.

Почтить память предков можно в онлайн-формате: например, выложить на своей странице в популярных соцсетях портрет деда или прадеда со специальными хэштегами. Также можно сфотографироваться с портретом участника ВОВ и разместить свой снимок.

А еще на официальном сайте движения с помощью специальных конструкторов можно создать собственный видеоролик о герое семьи. Для этого потребуется несколько фотографий героя, а также его краткая биография. Поделиться роликом впоследствии можно будет с друзьями и родными.

Акция стартовала в этом году 1 мая, а принять участие в ней можно вплоть до 12 мая.

«Бессмертный полк» отменен в Свердловской области
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Акция#День Победы#История#Участие#Бессмертный полк#Екатеринбург
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