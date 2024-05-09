Акция «Бессмертный полк» транслируется на цифровых экранах в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Сотни екатеринбуржцев принимают участие в онлайн-акции «Бессмертный полк». Фотографии участников Великой Отечественной войны с самого утра показывают на больших цифровых экранах, которые установлены на улицах уральской столицы, пишет Ura.ru со ссылкой на своих читателей.
Ранее свердловчанам рассказали, как принять участие в акции «Бессмертный полк» в 2024 году. По соображениям безопасности шествие по улицам города в этом году было отменено, так как обычно на акцию собираются тысячи неравнодушных горожан.
Почтить память предков можно в онлайн-формате: например, выложить на своей странице в популярных соцсетях портрет деда или прадеда со специальными хэштегами. Также можно сфотографироваться с портретом участника ВОВ и разместить свой снимок.
А еще на официальном сайте движения с помощью специальных конструкторов можно создать собственный видеоролик о герое семьи. Для этого потребуется несколько фотографий героя, а также его краткая биография. Поделиться роликом впоследствии можно будет с друзьями и родными.
Акция стартовала в этом году 1 мая, а принять участие в ней можно вплоть до 12 мая.