Арестован экс-мэр Каменского городского округа Сергей Белоусов

Напомним, Андрея Кислицына, который ранее работал на должности заместителя министра энергетики и ЖКХ в Свердловской области, за подозрение взяточничестве тоже пометили в СИЗО. Он арестован, так же как и бывший мэр Сергей Белоусов. Пока он приговорен на сроком на два месяца.