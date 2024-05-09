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Updated Сегодня, 16:19

Бывший мэр из Свердловской области посажен в изолятор на два месяца

Арестован экс-мэр Каменского городского округа Сергей Белоусов

9 мая 2024, 16:15
Фото: Изображение Midjourney

Бывший мэр из Свердловской области посажен в изолятор на два месяца

Сергея Белоусова, бывшего главу Каменского городского округа в Свердловской области, поместили в изолятор сроком на два месяца.

Дело рассматривалось 8 мая в Ленинском суде Екатеринбурга. Бывший мэр останется по стражей до 14 июня 2024 года, пишет Ура.ру. Бывший чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере, он находится в СИЗО №1.

Известно, что Сергей Белоусов стал главой района в 2012 году. Однако, спустя 11 лет, летом 2023 года, его отправили в отставку. При этом проводились обыски на работе и дома. Изначально ему вменяли незаконную деятельность предпринимателя. Предварительно известно, что он пользовался своим должностным положением.

Напомним, Андрея Кислицына, который ранее работал на должности заместителя министра энергетики и ЖКХ в Свердловской области, за подозрение взяточничестве тоже пометили в СИЗО. Он арестован, так же как и бывший мэр Сергей Белоусов. Пока он приговорен на сроком на два месяца.

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#Евгения Сафина#Общество#Полиция#Мэр#Арест#ЧП#Каменский городской округ#Екатеринбург
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