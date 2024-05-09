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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

Аварийный дом снесут в Туринске через суд

Аварийный дом снесут в Туринске через суд

9 мая 2024, 09:45
Фото: 1MI
В Туринске будет снесен аварийный дом после судебных заседаний. Речь идет о доме по улице Спорта, 9. Там десять квартир.

Его признали аварийным после вмешательства прокуратуры. Теперь его жильцов расселят, а сам дом снесут. Признано, что здание износилось на 72%, отметили в прокуратуре.

Известно, что дом возвели еще 63 года назад. Из них часть квартир находятся в городской собственности. В доме живут 27 человек, из них шестеро — дети, один малыш имеет инвалидность.

Спецкомиссия в Туринске два раза сообщала, что необходимости для признания дома непригодным для жизни нет. После этого представители прокуратуры отправили в суд иск о признании такого решения незаконным. Иск был удовлетворен.

Напомним, что недавно остатки завода завалили экскаватор во время сноса под Екатеринбургом.

Аварийный дом снесут на Новой Кушве в Нижнем Тагиле
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