Аварийный дом снесут в Туринске через суд

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Его признали аварийным после вмешательства прокуратуры. Теперь его жильцов расселят, а сам дом снесут. Признано, что здание износилось на 72%, отметили в прокуратуре.
Известно, что дом возвели еще 63 года назад. Из них часть квартир находятся в городской собственности. В доме живут 27 человек, из них шестеро — дети, один малыш имеет инвалидность.
Спецкомиссия в Туринске два раза сообщала, что необходимости для признания дома непригодным для жизни нет. После этого представители прокуратуры отправили в суд иск о признании такого решения незаконным. Иск был удовлетворен.
Напомним, что недавно остатки завода завалили экскаватор во время сноса под Екатеринбургом.