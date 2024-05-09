Четыре машины столкнулись в Екатеринбурге

Напомним, что недавно около проходной УВЗ произошло ДТП. Иномарка отлетела на будку охраны. За рулем был 65-летний автомобилист. Он не пострадал, а после случившегося был привлечен к ответственности по КоАП РФ за нарушение ПДД.