tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Четыре машины столкнулись в Екатеринбурге

Четыре машины столкнулись в Екатеринбурге

9 мая 2024, 08:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло ДТП с участием четырех машин.

На кадрах видно, что три авто стоят вплотную на средней полосе тракта, еще одна находится неподалеку от них. Ролик появился в паблике «Злой Екатеринбург». На место прибыли представители ГИБДД.

Напомним, что недавно около проходной УВЗ произошло ДТП. Иномарка отлетела на будку охраны. За рулем был 65-летний автомобилист. Он не пострадал, а после случившегося был привлечен к ответственности по КоАП РФ за нарушение ПДД.

Спровоцировавший ДТП житель Нижнего Тагила скончался в больнице
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое подростков пострадали в лобовом ДТП в ЕкатеринбургеВодитель влетел в дерево и погубил пассажира под ЕкатеринбургомАвтомобили встали на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле из-за ДТП
#Дарья Сорокина#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Авто#ГИБДД#Видео#Кольцовский тракт#Полоса#Екатеринбург#Авария
Подпишитесь
Z-символика и сотни зрителей: Парад Победы прошел в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:59
Природоохранный прокурор подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за остатков пенопласта
Вчера, 08:37
Толстовки с хештегом и логотипом города появятся в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:03
Владислав Пинаев почтил память жертв трагедии на Театральной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:53
Отключенные светофоры и пробки: ураганный ветер поднялся в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:55
9 мая в Нижнем Тагиле пройдет прощание с погибшим на СВО бойцом Андреем Пономаревым
Вчера, 14:16
"