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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Екатеринбурге нашли пса, который довел своего хозяина до инфаркта

Довел до инфаркта хозяина: в Екатеринбурге вернули домой беглого щенка

9 мая 2024, 13:34
Фото: «КП — Екатеринбург»

В Екатеринбурге нашли пса, который довел своего хозяина до инфаркта

Золотистый ретривер Аня, который в Екатеринбурге сбежал от своего пожилого хозяина и довел его до инфаркта, вернулся домой.

Нашла беглянку женщина, которая пасла коз, сообщает «КП — Екатеринбург».

Аня пропала накануне, 8 мая, когда вышла погулять со своим хозяином, 72-летним Михаилом Корзухиным, в районе лыжной базы «Нижнеисетская» в уральской столице. Испугавшись квадроцикла, пес бросился в неизвестном направлении, догнать его пожилой мужчина не смог.

Он очень сильно расстроился после пропажи собаки, у него случился сердечный приступ. Однако пса после поднятой в СМИ и соцсетях шумихи узнала женщина, которая пасла своих коз. Она позвонила владельцам. Аню забрал сын пенсионера, сейчас она дома в безопасности.

Ранее в Екатеринбурге собака уехала от своих хозяев на электричке.

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