Довел до инфаркта хозяина: в Екатеринбурге вернули домой беглого щенка

Он очень сильно расстроился после пропажи собаки, у него случился сердечный приступ. Однако пса после поднятой в СМИ и соцсетях шумихи узнала женщина, которая пасла своих коз. Она позвонила владельцам. Аню забрал сын пенсионера, сейчас она дома в безопасности.