Довел до инфаркта хозяина: в Екатеринбурге вернули домой беглого щенка

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Нашла беглянку женщина, которая пасла коз, сообщает «КП — Екатеринбург».
Аня пропала накануне, 8 мая, когда вышла погулять со своим хозяином, 72-летним Михаилом Корзухиным, в районе лыжной базы «Нижнеисетская» в уральской столице. Испугавшись квадроцикла, пес бросился в неизвестном направлении, догнать его пожилой мужчина не смог.
Он очень сильно расстроился после пропажи собаки, у него случился сердечный приступ. Однако пса после поднятой в СМИ и соцсетях шумихи узнала женщина, которая пасла своих коз. Она позвонила владельцам. Аню забрал сын пенсионера, сейчас она дома в безопасности.
Ранее в Екатеринбурге собака уехала от своих хозяев на электричке.