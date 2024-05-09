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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:57

Тагильские дзюдоисты выступят в составе свердловской команды на Первенстве УрФО

Дзюдоисты из Тагила вошли в состав команды Свердловской области на Первенстве УрФО

9 мая 2024, 12:55
Фото: 1MI

Тагильские дзюдоисты выступят в составе свердловской команды на Первенстве УрФО

Защищать честь Нижнего Тагила и Свердловской области на Первенстве УрФО по дзюдо будут воспитанники СШОР «Уралец».

Тагильские дзюдоисты вошли в состав команды Свердловской области. Они примут участие в Первенстве УрФО, которое пройдет 11–12 мая в Тюмени, сообщает СШОР «Уралец».

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2008–2010 годов рождения. Всего на турнир приедут более 400 спортсменов, которые будут представлять ХМАО, ЯНАО, Курганскую, Челябинскую и другие области УрФО.

Победители и призеры первенства округа получат право выступать за свой регион на Первенстве РФ.

Ранее тагильские дзюдоисты завоевали медали на Всероссийских соревнованиях для незрячих людей.

Воспитанница СШ «Уралец» из Нижнего Тагила стала призером Первенства УрФО по дзюдо
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