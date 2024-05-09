Дзюдоисты из Тагила вошли в состав команды Свердловской области на Первенстве УрФО

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Тагильские дзюдоисты вошли в состав команды Свердловской области. Они примут участие в Первенстве УрФО, которое пройдет 11–12 мая в Тюмени, сообщает СШОР «Уралец».
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2008–2010 годов рождения. Всего на турнир приедут более 400 спортсменов, которые будут представлять ХМАО, ЯНАО, Курганскую, Челябинскую и другие области УрФО.
Победители и призеры первенства округа получат право выступать за свой регион на Первенстве РФ.
Ранее тагильские дзюдоисты завоевали медали на Всероссийских соревнованиях для незрячих людей.