Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем Победы

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Евгений Куйвашев снял видеоролик с поздравлением с Днем Победы.
Сколько бы ни минуло с победного мая, мы всегда будем помнить о бессмертном подвиге наших отцов, дедов и прадедов. О мужестве и стойкости героев фронта и тыла. О тех, кто принес мир на нашу землю. Свердловская область — опорный край державы. Уральцы бережно хранят традиции, заложенные поколением победителей. Наши предприятия работают и дают стране необходимую продукцию, — сказал Евгений Куйвашев.
Глава региона добавил, что молодежь воспитывается в духе патриотизма. Отдельные слова Евгений Куйвашев посвятил ветеранам, сказав, что все граждане в долгу перед ними.
Тепло наших сердец всегда обращено к вам. Пусть наша бесконечная благодарность укрепит ваш дух, наполнит вас бодростью и слой. Низкий поклон вам, — заключил Евгений Куйвашев.
Напомним, что в Нижнем Тагиле состоялся парад, на котором собрались сотни зрителей. Горожан поздравили военные, чиновники и представители общественности.