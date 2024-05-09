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Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем Победы

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем Победы

9 мая 2024, 06:39
Фото: Правительство Свердловской области
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей с 79-й годовщиной Победы. Особые слова глава региона посвятил ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла.

Евгений Куйвашев снял видеоролик с поздравлением с Днем Победы.

Сколько бы ни минуло с победного мая, мы всегда будем помнить о бессмертном подвиге наших отцов, дедов и прадедов. О мужестве и стойкости героев фронта и тыла. О тех, кто принес мир на нашу землю. Свердловская область — опорный край державы. Уральцы бережно хранят традиции, заложенные поколением победителей. Наши предприятия работают и дают стране необходимую продукцию, — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона добавил, что молодежь воспитывается в духе патриотизма. Отдельные слова Евгений Куйвашев посвятил ветеранам, сказав, что все граждане в долгу перед ними.

Тепло наших сердец всегда обращено к вам. Пусть наша бесконечная благодарность укрепит ваш дух, наполнит вас бодростью и слой. Низкий поклон вам, — заключил Евгений Куйвашев.

Напомним, что в Нижнем Тагиле состоялся парад, на котором собрались сотни зрителей. Горожан поздравили военные, чиновники и представители общественности.

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