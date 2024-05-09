Магнитные бури накроют Свердловскую область на два дня

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Так, 10 мая магнитные бури продержатся с 20:00 до 23:00, следует из данных сайта Гисметео.
А 11 мая пятибалльные бури будут наблюдаться с двух часов ночи и до 20:00. Метеочувствительных людей просят быть внимательнее в эти дни.
Аналогичная геомагнитная обстановка прогнозируется и в других свердловских городах — Екатеринбурге, Красноуральске, Серове, Первоуральске, Асбесте, Краснотурьинске, Сысерти и других.
Ранее сообщалось, что выходные в Нижнем Тагиле будут дождливыми. Вероятен дождь и мокрый снег. А воздух в эти дни прогреется до +9 градусов.