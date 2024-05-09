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Published Сегодня, 08:06

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Магнитные бури накроют Нижний Тагил на два дня

Магнитные бури накроют Свердловскую область на два дня

9 мая 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney

Магнитные бури накроют Нижний Тагил на два дня

10 и 11 мая в Нижнем Тагиле прогнозируются магнитные бури. Они оцениваются в пять баллов — это слабая буря. Такая геомагнитная активность будет наблюдаться вечером 10 мая и весь день 11 мая.

Так, 10 мая магнитные бури продержатся с 20:00 до 23:00, следует из данных сайта Гисметео.

А 11 мая пятибалльные бури будут наблюдаться с двух часов ночи и до 20:00. Метеочувствительных людей просят быть внимательнее в эти дни.

Аналогичная геомагнитная обстановка прогнозируется и в других свердловских городах — Екатеринбурге, Красноуральске, Серове, Первоуральске, Асбесте, Краснотурьинске, Сысерти и других.

Ранее сообщалось, что выходные в Нижнем Тагиле будут дождливыми. Вероятен дождь и мокрый снег. А воздух в эти дни прогреется до +9 градусов.

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