Магнитные бури накроют Свердловскую область на два дня

Магнитные бури накроют Нижний Тагил на два дня

10 и 11 мая в Нижнем Тагиле прогнозируются магнитные бури. Они оцениваются в пять баллов — это слабая буря. Такая геомагнитная активность будет наблюдаться вечером 10 мая и весь день 11 мая.