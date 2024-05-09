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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Жители дома в Екатеринбурга не могут выбраться из подъезда из-за луж

Огромная лужа взяла в осаду жителей дома на Уралмаше в Екатеринбурге

9 мая 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney

Жители дома в Екатеринбурга не могут выбраться из подъезда из-за луж

На Уралмаше в Екатеринбурге затопило улицу. Жители дома №27 на улице Донбасской не могут выйти из подъезда, так как часть их двора затопило после ливней.

По словам жителей, по глубокой луже в их дворе передвигаться можно разве что на лодке или в высоких резиновых сапогах. По словам екатеринбуржцев, такое повторяется каждый раз после дождей, пишет Е1.

Они писали жалобы в мэрию, но результата пока нет. В прошлом году в администрации им ответили, что отвод поверхностных вод проводится в самостоятельном режиме. То есть вода самостоятельно стекает на пониженные места рельефа.

Для избежания подтопления двора требуется организовать отвод вод путем, подняв часть асфальта, сообщали тогда в мэрии (это было прошлой осенью). В результате горожанам рекомендовали либо самостоятельно устанавливать ливневку, либо сделать локальную дренажную систему.

И то и другое дорого для жителей. Им необходимо искать источник финансироваться и проводить собрания всех жильцов.

Ранее сообщалось, что шесть огородов затопило в Ревде во время апрельского подтопления.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Дождь#Мэрия#Уралмаш#Затопление#Асфальт#Ливневка#Лужа#Подтопление#Екатеринбург
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