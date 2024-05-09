Огромная лужа взяла в осаду жителей дома на Уралмаше в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
По словам жителей, по глубокой луже в их дворе передвигаться можно разве что на лодке или в высоких резиновых сапогах. По словам екатеринбуржцев, такое повторяется каждый раз после дождей, пишет Е1.
Они писали жалобы в мэрию, но результата пока нет. В прошлом году в администрации им ответили, что отвод поверхностных вод проводится в самостоятельном режиме. То есть вода самостоятельно стекает на пониженные места рельефа.
Для избежания подтопления двора требуется организовать отвод вод путем, подняв часть асфальта, сообщали тогда в мэрии (это было прошлой осенью). В результате горожанам рекомендовали либо самостоятельно устанавливать ливневку, либо сделать локальную дренажную систему.
И то и другое дорого для жителей. Им необходимо искать источник финансироваться и проводить собрания всех жильцов.
Ранее сообщалось, что шесть огородов затопило в Ревде во время апрельского подтопления.