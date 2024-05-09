Оперативники закончились в одном из отделов полиции Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Руководство направляет на дежурство туда полицейских из других отделений, пишет Е1.
Сюда направляют дежурить людей из УМВД. Никто не хочет работать больше в такой стрессовой атмосфере, не выдерживают люди, — поделился инсайдер, который раньше работал полицейским.
Также по его данным, у оперативников нет никакой мотивации для продолжения работы. Экс-полицейский не припоминает, когда в полиции в последний раз были такие проблемы.
По данным инсайдера, такая обстановка наблюдается в двух отделах №15. Их главой является Еркен Ертысбаев. Похожая обстановка и в ОП №3, где пока нет руководителя. В остальных отделениях тоже есть нехватка кадров, но она менее значительная.
В полиции признали проблему, но добавили, что этот вопрос решается.
Выделение сотрудников из аппарата Управления МВД в районные отделы полиции — обычная практика, — сообщили в УМВД.
Таким образом в том числе оказывается поддержка начинающим специалистам.
Ранее сообщалось, что девять тысяч сотрудников не хватает оборонным предприятиям Свердловской области.