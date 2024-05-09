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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В отделении полиции на Уралмаше в Екатеринбурге остро не хватает оперативников

Оперативники закончились в одном из отделов полиции Екатеринбурга

9 мая 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney

В отделении полиции на Уралмаше в Екатеринбурге остро не хватает оперативников

В Екатеринбурге в отделе полиции №15 закончились оперативники. Это отделение ответственно за Уралмаш.

Руководство направляет на дежурство туда полицейских из других отделений, пишет Е1.

Сюда направляют дежурить людей из УМВД. Никто не хочет работать больше в такой стрессовой атмосфере, не выдерживают люди, — поделился инсайдер, который раньше работал полицейским.

Также по его данным, у оперативников нет никакой мотивации для продолжения работы. Экс-полицейский не припоминает, когда в полиции в последний раз были такие проблемы.

По данным инсайдера, такая обстановка наблюдается в двух отделах №15. Их главой является Еркен Ертысбаев. Похожая обстановка и в ОП №3, где пока нет руководителя. В остальных отделениях тоже есть нехватка кадров, но она менее значительная.

В полиции признали проблему, но добавили, что этот вопрос решается.

Выделение сотрудников из аппарата Управления МВД в районные отделы полиции — обычная практика, — сообщили в УМВД.

Таким образом в том числе оказывается поддержка начинающим специалистам.

Ранее сообщалось, что девять тысяч сотрудников не хватает оборонным предприятиям Свердловской области.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Полицейские#Уралмаш#Отдел полиции#Дежурство#Екатеринбург#Дефицит кадров#Нехватка кадров#Кадровый дефицит
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