Оперативники закончились в одном из отделов полиции Екатеринбурга

По данным инсайдера, такая обстановка наблюдается в двух отделах №15. Их главой является Еркен Ертысбаев. Похожая обстановка и в ОП №3, где пока нет руководителя. В остальных отделениях тоже есть нехватка кадров, но она менее значительная.