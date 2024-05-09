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Памятник легендарному генералу Востротину открылся в Екатеринбурге

Памятник легендарному генералу Востротину открылся в Екатеринбурге

9 мая 2024, 08:39
Фото: ЕАН
В Екатеринбурге состоялось открытие монумента Герою СССР, генералу-полковнику Валерию Востротину. Он умер в этом году 13 февраля. Ему был 71 год.

Похоронен он на «Пантеоне защитников Отечества», расположенном в Мытищах. Валерий Востротин появился на свет под Челябинском, а суворовское училище он окончил уже в Свердловской области. Это было 53 года назад. Потом он отучился в суворовском училище в Рязани, которое окончил в отличием.

В 70-х будущий герой воевал в Афганистане, он получил два серьезных ранения. В 80-е он руководил десантным полком ВДВ.

На открытии монумента был глава региона Евгений Куйвашев. Он сказал, что Валерий Востротин сделал очень много дел для становления ВДВ, а также для поддержки афганцев.

Ранее сообщалось, что экспозиция музея поискового отряда «Боевое братство» открылась в Нижнем Тагиле.

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