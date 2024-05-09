Памятник легендарному генералу Востротину открылся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Похоронен он на «Пантеоне защитников Отечества», расположенном в Мытищах. Валерий Востротин появился на свет под Челябинском, а суворовское училище он окончил уже в Свердловской области. Это было 53 года назад. Потом он отучился в суворовском училище в Рязани, которое окончил в отличием.
В 70-х будущий герой воевал в Афганистане, он получил два серьезных ранения. В 80-е он руководил десантным полком ВДВ.
На открытии монумента был глава региона Евгений Куйвашев. Он сказал, что Валерий Востротин сделал очень много дел для становления ВДВ, а также для поддержки афганцев.
Ранее сообщалось, что экспозиция музея поискового отряда «Боевое братство» открылась в Нижнем Тагиле.