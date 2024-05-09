Памятник легендарному генералу Востротину открылся в Екатеринбурге

Похоронен он на «Пантеоне защитников Отечества», расположенном в Мытищах. Валерий Востротин появился на свет под Челябинском, а суворовское училище он окончил уже в Свердловской области. Это было 53 года назад. Потом он отучился в суворовском училище в Рязани, которое окончил в отличием.