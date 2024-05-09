Появилось видео крупного пожара в Алапаевске

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:15
После тушения спасатели провели проливку и разбор сгоревших конструкций, добавили в свердловском МЧС.
О пожаре стало известно 8 мая в 18:00. Площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Есть пострадавшие. Тушили пламя 12 огнеборцев и три спецмашины.
Ранее сстало известно, что сперва вспыхнул жилой частный дом. Так как было ветрено, пламя перебросилось на строение, стоящее поблизости, и на некоторые постройки.