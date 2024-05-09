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Published Сегодня, 06:13

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Updated Сегодня, 06:15

Появилось видео крупного пожара в Алапаевске

Появилось видео крупного пожара в Алапаевске

9 мая 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney
Появилось видео крупного пожара на улице Бочкарева в Алапаевске. Там 8 мая загорелись два дома, а также надворные постройки. Представители МЧС потушили пламя.

После тушения спасатели провели проливку и разбор сгоревших конструкций, добавили в свердловском МЧС.

О пожаре стало известно 8 мая в 18:00. Площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Есть пострадавшие. Тушили пламя 12 огнеборцев и три спецмашины.

Ранее сстало известно, что сперва вспыхнул жилой частный дом. Так как было ветрено, пламя перебросилось на строение, стоящее поблизости, и на некоторые постройки.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Алапаевск#Пожар#Пламя#Тушение#Дома#Екатеринбург#МЧС
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