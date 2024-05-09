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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

На Урале в День Победы простились с бойцом СВО

Прощание с погибшим на СВО Андреем Пономаревым прошло в Нижнем Тагиле

9 мая 2024, 08:23
Фото: tagilcity.ru

На Урале в День Победы простились с бойцом СВО

Утром 9 мая в Нижнем Тагиле простились с Андреем Пономаревым, который погиб в зоне СВО.

На прощание с тагильчанином пришли десятки людей — родные, родственники, знакомые и коллеги. Среди них — дети Андрея и брат, которому погибший военный заменил отца после ранней смерти родителей.

Коллега из автоцеха ЕВРАЗ НТМК, произнося прощальную речь, сообщил, что Андрей был отличным работником и другом, память о нем будет жить в сердцах коллег. Андрея Пономарева представили к государственной награде посмертно.

Военные провели церемонию по сложению государственного флага. После его вручили вдове погибшего — Анне. Погибшего почтили минутой молчания.

Андрей Пономарев находясь под артиллерийским огнем, смог занять выгодную по отношению к врагу позицию и погасить огнем сопротивление, тем самым дав штурмовой группе зайти в блиндаж противника без потерь личного состава и занять оборону. Поддерживал огнем товарищей, не дав противнику подойти к блиндажу, вел прицельный огонь. Вследствие минометного обстрела со стороны противника Андрей Сергеевич получил ранение, не совместимое с жизнью, — сообщили на похоронах о деталях боя за Авдеевку.

Андрей Пономарев, по словам близких, был добрым и отзывчивым человеком. Поехать в зону специальной военной операции было его решением. Его похоронят в Артинском районе в деревне Большие Корзи — там похоронена его мать.

Фото: tagilcity.ru
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Андрей погиб в бою за Авдеевку в конце декабря 2023 года. Последний раз на связь с супругой он выходил 20 декабря. О смерти своего супруга тагильчанка Анна Чухлова узнала в конце апреля.

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