Прощание с погибшим на СВО Андреем Пономаревым прошло в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
На прощание с тагильчанином пришли десятки людей — родные, родственники, знакомые и коллеги. Среди них — дети Андрея и брат, которому погибший военный заменил отца после ранней смерти родителей.
Коллега из автоцеха ЕВРАЗ НТМК, произнося прощальную речь, сообщил, что Андрей был отличным работником и другом, память о нем будет жить в сердцах коллег. Андрея Пономарева представили к государственной награде посмертно.
Военные провели церемонию по сложению государственного флага. После его вручили вдове погибшего — Анне. Погибшего почтили минутой молчания.
Андрей Пономарев находясь под артиллерийским огнем, смог занять выгодную по отношению к врагу позицию и погасить огнем сопротивление, тем самым дав штурмовой группе зайти в блиндаж противника без потерь личного состава и занять оборону. Поддерживал огнем товарищей, не дав противнику подойти к блиндажу, вел прицельный огонь. Вследствие минометного обстрела со стороны противника Андрей Сергеевич получил ранение, не совместимое с жизнью, — сообщили на похоронах о деталях боя за Авдеевку.
Андрей Пономарев, по словам близких, был добрым и отзывчивым человеком. Поехать в зону специальной военной операции было его решением. Его похоронят в Артинском районе в деревне Большие Корзи — там похоронена его мать.
Андрей погиб в бою за Авдеевку в конце декабря 2023 года. Последний раз на связь с супругой он выходил 20 декабря. О смерти своего супруга тагильчанка Анна Чухлова узнала в конце апреля.