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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

В СК расследуют дело о мигранте, проткнувшем в Екатеринбурге колесо скорой

Проткнувший колесо скорой мигрант в Екатеринбурге ответит по уголовной статье

9 мая 2024, 09:46
Фото: 1MI

В СК расследуют дело о мигранте, проткнувшем в Екатеринбурге колесо скорой

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о мигранте, который проткнул колесо скорой помощи в Екатеринбурге. Из-за этого медики вовремя не смогли доставить пациента в больницу.

СК в Екатеринбурге расследует уголовное дело о препятствовании в оказании медицинской помощи. Главным фигурантом выступает мигрант-таксист, который проткнул колесо скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Таксист попытался проткнуть колесо скорой помощи в Екатеринбурге
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Инцидент произошел в среду, 8 мая. Скорая, которая приехала по вызову и должна была отвести пациентку в больницу, преградила путь автомобилю такси. Разозленный помехой мигрант вышел из авто и попытался повредить шину спецавтомобиля. Договориться с ним попытались сотрудники бригады. Предварительно сообщалось, что конфликт удалось уладить мирным путем.

Ранее в Екатеринбурге поймали мигранта, который изнасиловал студентку УрФУ.

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#Дарья Бобровицкая#Уголовное дело#Криминал#Скорая помощь#СК РФ#Мигрант#Таксист#18+#Екатеринбург
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