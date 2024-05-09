Проткнувший колесо скорой мигрант в Екатеринбурге ответит по уголовной статье

Инцидент произошел в среду, 8 мая. Скорая, которая приехала по вызову и должна была отвести пациентку в больницу, преградила путь автомобилю такси. Разозленный помехой мигрант вышел из авто и попытался повредить шину спецавтомобиля. Договориться с ним попытались сотрудники бригады. Предварительно сообщалось, что конфликт удалось уладить мирным путем.