Проткнувший колесо скорой мигрант в Екатеринбурге ответит по уголовной статье

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
СК в Екатеринбурге расследует уголовное дело о препятствовании в оказании медицинской помощи. Главным фигурантом выступает мигрант-таксист, который проткнул колесо скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в среду, 8 мая. Скорая, которая приехала по вызову и должна была отвести пациентку в больницу, преградила путь автомобилю такси. Разозленный помехой мигрант вышел из авто и попытался повредить шину спецавтомобиля. Договориться с ним попытались сотрудники бригады. Предварительно сообщалось, что конфликт удалось уладить мирным путем.
Ранее в Екатеринбурге поймали мигранта, который изнасиловал студентку УрФУ.