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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

На Урале осуждены молодые свердловчане, которые выманили у пенсионеров 3,5 млн

Пугали ДТП и вымогали деньги: в Лесном осудили аферистов за кражу 3,5 млн у пожилых

9 мая 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney

На Урале осуждены молодые свердловчане, которые выманили у пенсионеров 3,5 млн

В ЗАТО Лесное два молодых парня отправились за решетку за кражу 3,5 млн рублей у пенсионеров.

Суд в ЗАТО Лесное приговорил двух молодых людей к колонии общего режима за мошенничество против пенсионеров. Молодые парни 20 и 19 лет в составе преступной группы выманили у пожилых людей около 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.

ОПГ действовала по расхожей схеме: пенсионерам звонили по телефону и сообщали о ДТП, которое произошло по вине их родственников. Затем старикам предлагали передать деньги в качестве «отступных». На мошеннический развод попались 12 пожилых граждан. В обязанности молодых людей входила транспортировка и внесение на расчетные счета денег, которые они забирали у жертв. Себе юные аферисты оставляли 3% от полученной суммы.

Один из осужденных мошенников получил пять лет лишения свободы, другой — четыре. Их они проведут в колонии общего режима.

В Дегтярске местная жительница выманила у сограждан 300 тысяч рублей. Деньги она якобы собирала на лечение «бойца СВО».

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