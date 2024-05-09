Пугали ДТП и вымогали деньги: в Лесном осудили аферистов за кражу 3,5 млн у пожилых

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Суд в ЗАТО Лесное приговорил двух молодых людей к колонии общего режима за мошенничество против пенсионеров. Молодые парни 20 и 19 лет в составе преступной группы выманили у пожилых людей около 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.
ОПГ действовала по расхожей схеме: пенсионерам звонили по телефону и сообщали о ДТП, которое произошло по вине их родственников. Затем старикам предлагали передать деньги в качестве «отступных». На мошеннический развод попались 12 пожилых граждан. В обязанности молодых людей входила транспортировка и внесение на расчетные счета денег, которые они забирали у жертв. Себе юные аферисты оставляли 3% от полученной суммы.
Один из осужденных мошенников получил пять лет лишения свободы, другой — четыре. Их они проведут в колонии общего режима.
В Дегтярске местная жительница выманила у сограждан 300 тысяч рублей. Деньги она якобы собирала на лечение «бойца СВО».