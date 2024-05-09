Пугали ДТП и вымогали деньги: в Лесном осудили аферистов за кражу 3,5 млн у пожилых

ОПГ действовала по расхожей схеме: пенсионерам звонили по телефону и сообщали о ДТП, которое произошло по вине их родственников. Затем старикам предлагали передать деньги в качестве «отступных». На мошеннический развод попались 12 пожилых граждан. В обязанности молодых людей входила транспортировка и внесение на расчетные счета денег, которые они забирали у жертв. Себе юные аферисты оставляли 3% от полученной суммы.